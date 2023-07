Del segundo traje a las imágenes más divertidas: lo que no vimos de la boda de Edurne y David de Gea El enlace de la cantante y el guardameta en Menorca puso el broche con una fiesta por todo lo alto que tuvo una espectacular puesta en escena

Ya lo había avanzado Blas Cantó, quien dijo a los micrófonos de Europa Press que el 'sí, quiero' de Edurne y David de Gea fue "lo más grande que he visto en mi vida en bodas". Pero no ha sido hasta ahora, pasados tres días de la romántica ceremonia menorquina que llevó al altar a la cantante, de 37 años, y al guardameta, de 32, frente a sus seres queridos y su primoénita Yanay, cuando hemos conocido algunos de los detalles más curiosos de su fiesta. El día más importante de sus vidas puso el broche por todo lo alto con una fabulosa y divertida velada en la que no faltó detalle y en la que los guiños personales a los novios fueron los auténticos protagonistas, del mismo modo que el segundo traje de la vocalista madrileña, que nada tiene que ver con su primera opción. Música, luces, juegos, increíbles sorpresas... ¡Pulsa el play y déjate sorprender por la espectacular puesta en escena que montaron!

