El divertido baile de Santi Millán y Dani Martínez en la boda de Edurne y otros momentos de la celebración

Dani Martínez y Santi Millán han acudido este sábado 1 de julio a la boda de Edurne y David de Gea. Los compañeros de la cantante en el programa de televisión Got Talen no han querido perderse este día tan importante para su amiga. El cómico y el presentador se lo han pasado en grande. A través de sus perfiles sociales han compartido los momentos más divertidos de la noche. No han parado de saltar, cantar y bailar durante toda la noche. Junto a ellos, han estado varios rostros conocidos como Blas Cantó, Risto Mejide o Nia de Operación Triunfo. Alrededor de 80 invitados entre amigos y familiares que han querido acompañar a la artista y al futbolista en su boda. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle de la celebración!

