El curioso detalle en las imágenes de la boda de Edurne y David de Gea que no ha pasado desapercibido Cuando la cantante y el futbolista posaron para los medios, ocurrió algo que sorprendió a sus fans

Loading the player...

Tras más de doce años juntos y una niña en común, Edurne y David de Gea han sellado su historia de amor este fin de semana con su romántica boda en Menorca. La cantante madrileña y el futbolista han pronunciado el "sí, quiero" rodeados de seres queridos -no podía faltar su pequeña Yanay- y amigos tan conocidos como Risto Mejide, Dani Martínez o Santi Millán. En su gran día han protagonizado fotografías idílicas en las que podemos verles felices y enamorados, pero hay un curioso detalle que ha llamado mucho la atención de sus seguidores al ver las imágenes de la boda. Y tú, ¿te has fijado? Dale al play y no te lo pierdas.

-Edurne cuenta cómo ha sido su boda con David de Gea y desvela el momento más emotivo