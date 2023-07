David de Gea se quedó sin equipo el día de su boda con Edurne, ¿y ahora qué? Tras no renovar con el Manchester United, el portero tiene que decidir cuál va a ser su futuro

Mientras siguen recordando los grandes momentazos que vivieron en su boda, Edurne (37 años) y David de Gea (34) tienen que tomar una decisión que marcará su futuro no solo a nivel profesional sino también personal. El mismo día que se dieron el 'sí, quiero', se hizo público que el Manchester United había decidido no renovar su contrato con el portero, lo que ha provocado mucha polémica especialmente entre la afición del club inglés, ya que no entienden que le hayan dejado marchar. Sin embargo, De Gea ha quedado libre y ahora tiene que ver cuál será su nuevo equipo.

El deportista madrileño tiene todavía margen para pensar y ver en qué club quiere jugar la próxima temporada, pero lo cierto es que la decisión no va a ser fácil. Ofertas no le van a faltar, ya que De Gea ha sido una pieza clave en todos estos años que ha defendido la portería del Manchester y, de hecho, ha recibido por segunda vez en su carrera el premio Golden Glove (Guante de Oro). Eso sí, vaya donde vaya, a David le acompañarán su mujer y su hija Yanay, que cumplió dos años el pasado mes de marzo.

Puede que el deportista se tome estas semanas para descansar o incluso disfrutar de su luna de miel, o puede que ya tenga algo decidido y no tarde en anunciar los nuevos cambios en su carrera profesional. En las últimas horas han surgido diferentes informaciones sobre lo que podría hacer.

Algunos aseguran que De Gea quiere seguir en el Manchester United, pero esta opción se habría complicado después de que el club le haya hecho una oferta con una considerable rebaja salarial con la que el portero no estaría de acuerdo.

Mirando hacia otros destinos, ha cobrado fuerza el rumor que dice que David podría seguir los pasos de Cristiano Ronaldo. El periódico británico The Sun ha publicado que el destino de De Gea sería Arabia Saudí, concretamente el Al-Nassr. Al parecer, el club donde juega Cristiano le habría ofrecido una increíble suma de dinero para que la temporada que viene se sume al equipo. ¿La aceptará? De confirmarse esta noticia, David y Edurne serían los nuevos compañeros de Cristiano y Georgina Rodríguez, que no pueden estar más felices con su cambio de vida.