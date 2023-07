El precioso mensaje de Edurne a David de Gea tras confirmarse su adiós al Manchester United

Ya es oficial: David de Gea abandona la disciplina del Manchester United después de más de una década defendiendo los colores de los 'diablos rojos'. Una noticia, la de su salida, con la que veía especulando durante las últimas semanas y se confirmaba definitivamente este sábado por la tarde. Edurne, esposa del portero toledano, no tardaba en reaccionar públicamente para dedicar al guardameta unas preciosas palabras que acompañaba, además, con una imagen juntos abrazados muy romántica.

"¡No puedo estar más orgullosa de ti, amor!", escribe primero la cantante en el mensaje dirigido al padre de su hija y flamante marido, con quien pasó por el altar hace justo siete días en una espectacular boda celebrada en Menorca. "Comienza una nueva etapa y seguiremos juntos de la mano hacia donde la vida quiera llevarnos", prosigue la artista en alusión al periodo que ahora se abre para el deportista y su familia tras salir este del histórico club inglés, dejando claro que le acompañará de manera incondicional allá donde vaya.

"¡Mi número 1! ¡Te quiero!", concluye con emoción la jueza de Got Talent un texto repleto de admiración y cariño, que tenía rápida respuesta por parte del jugador: "Next level" ("Siguiente nivel"), le escribía añadiendo a su vez el emoticono con la forma de un corazón rojo. El propio David compartía también una emotiva carta en su adiós dirigida a los aficionados que durante tanto tiempo le han animado y apoyado desde las gradas de Old Trafford.

"Sólo quería mandar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United", empieza diciendo. "Me gustaría trasladar mi enorme gratitud y aprecio por vuestro amor en estos últimos 12 años", prosigue. "Hemos conseguido mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club", señala en alusión al mítico entrenador británico que le fichó en 2011 procedente del Atlético de Madrid.

"Me he sentido profundamente orgulloso cada vez que me ponía esta camiseta y lideraba al equipo -como capitán-, representando a esta institución y al club más grande del mundo", apunta De Gea. "Era un honor que sólo se le concede a unos pocos futbolistas afortunados", apostilla. "Ha sido una etapa inolvidable y exitosa desde que llegué aquí", remarca. Además, confiesa que cuando salió de la capital de España "siendo un chaval no pensé que íbamos a conseguir lo que hemos logrado juntos".

"Llegó el momento de afrontar un nuevo reto y seguir esforzándome en otro lugar. Manchester siempre estará en mi corazón", subraya el arquero español sobre la ciudad que "me ha formado y nunca me abandonará", reconoce por último de manera entrañable el que ha sido nombrado como mejor portero de la Premier League en numerosas ocasiones (la última vez en esta misma temporada).

"Lo hemos visto todo", concluye su misiva David en estos términos junto a un 'collage' de fotos que reflejan las gran cantidad de experiencias y alegrías vividas allí. ¿Cuál será su próximo destino? Es evidente que al jugador de 32 años no le van a faltar ofertas y algunas muy suculentas, como la que tendría sobre la mesa del Al Nassr saudí donde milita Cristiano Ronaldo. También el Bayern de Múnich estaría interesado en contratarle, aunque la decisión final del guardameta para mudarse a uno u otro país será consensuada con su mujer, Edurne, siempre pensando en el bienestar de su pequeña Yanay.