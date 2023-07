La espectacular fiesta preboda de Edurne y David De Gea en Menorca con su hija Yanay de gran protagonista

Ha sido la sorpresa del verano. Edurne y David de Gea se casan este sábado después de 12 años de relación y una hija en común, Yanay, que previsiblemente, será la otra gran protagonista de su enlace. Para ir calentando motores y que todos los invitados se conozcan, los novios han preparado una preboda con un espíritu muy ibicenco. Todos vestidos de blanco, los anfitriones incluidos, con el mar mediterráneo de la isla vecina, Menorca, como telón de fondo.

La cantante y el futbolista han llegado al lugar de la celebración con una gran sonrisa. La intérprete de Te quedaste solo, lo ha hecho con su pequeña de dos años en brazos. Tanto los prometidos como su hija, han aparecido también con un look ibicenco. El lugar escogido para festejar su amor, ha sido un restaurante a pie de playa y con unas impresionantes vistas al mar, desde donde han podido disfrutar del atardecer. Un momento mágico en el que han sido recibidos por asistentes entre aplausos y vítores. Posteriormente han saludado a todos sus amigos y familiares allí presentes.

Una fiesta encantadora que ha reunido a varios rostros conocidos. Entre los asistentes a esta celebración, que se prolongará dos días más, se encuentran los compañeros de la cantante en Got Talent, Dani Martínez y Santi Millán. La cita nupcial se festejará este sábado en las Canteras de S’Hostal, en Menorca. Un asombroso espacio exterior que pretende ensalzar los paisajes naturales basados en piedra. Laberintos, jardines y grandes excavaciones que se sitúan en el km 1 del Camí Vell, cerca del núcleo urbano de Ciutadella de la isla.

Es uno de los enclaves más curiosos de la isla. Se trata de unas canteras, cuya explotación minera se cerró en la primavera de 1994, y consta de diferentes tipos de piedra, como la calcárea o las piedras de marés, cuyo material se destinaba históricamente a la construcción de edificios. En el año 2017 fueron declaradas Bien de Interés Etnológico (BIE) por el Consell Insular de Menorca, formando parte del catálogo del Patrimonio Histórico de Menorca. Podrán convertirse en marido y mujer en cualquiera de los cuatro espacios que tiene este terreno: el espacio vivo, el espacio esculpido, en los jardines o en la zona de los laberintos.

Organización de la boda

A pesar de los pocos datos que se conocen, podemos hacernos una idea sobre cómo será la celebración, ya que la empresa que se ha encargado de toda la celebración es La Puta Suegra. Una sociedad catalana encargada de organizar diferentes tipos de eventos. Es la misma que organizó la boda de Pilar Rubio en Sevilla, o la boda de Pelayo Díaz con su expareja, el argentino Andy McDougall. El director de la empresa, con sede en Barcelona, Nueva York y Ciudad de México, es Josep Plana que en un pasado trabajó en Mediaset, Antena 3 o Televisión Española haciendo tareas de realización.

La historia de amor de Edurne y De Gea

Los caminos de Edurne y De Gea se cruzaron en un estudio de grabación al que ambos se desplazaron para rodar un villancico solidario de la Fundación Aladina. Fue en noviembre de 2010 y la química traspasó las gruesas paredes insonorizadas de la habitación. Por aquel entonces, el portero se encontraba desarrollando su labor profesional en el Atlético de Madrid, pero un año más tarde fichó por su equipo actual, el Manchester United, lo que supuso su traslado a la ciudad británica. Tras vivir su relación a distancia durante un tiempo, en 2018 Edurne daba el paso y se mudaba de forma definitiva en la vivienda del deportista, sin por ello dejar de lado sus compromisos. Su vida dio un giro radical en marzo de 2021 cuando nació la pequeña Yanay.

