Así es el original espacio donde Edurne y David de Gea se darán el 'sí, quiero' este verano en Menorca

Este miércoles, 21 de junio, saltaban las alarmas sobre el inminente enlace entre Edurne y David de Gea. Tras más de doce años juntos y una hija en común, Yanay de dos años, la feliz pareja ha decidido sellar su preciosa relación sentimental ante las personas que más quieren. Se darán el 'sí, quiero' este verano en la isla de Menorca en la impresionante finca las Canteras de S’Hostal, rodeada de naturaleza y enormes jardines. A continuación, detallamos el enclave que se encuentra ubicado a pocos kilómetros de Ciudadela.

Edurne y David De Gea, ¿se casan este verano en Menorca?

Tal y como ha podido saber el diario AS, la cita nupcial se festejará en una fecha temporada, más concretamente en los meses de verano, en las Canteras de S’Hostal, en Menorca. Un asombroso espacio exterior que pretende ensalzar los paisajes naturales basados en piedra. Laberintos, jardines y grandes excavaciones que se sitúan en el km 1 del Camí Vell, cerca del núcleo urbano de Ciutadella de la isla.

Edurne y De Gea conforman una de las parejas más consolidadas y admiradas del panorama social y han elegido para uno de los días más importante de su vida, uno de los enclaves más bonitos de la isla. Como apreciamos en las fotografías, se trata de unas canteras, cuya explotación minera se cerró en la primavera de 1994, y consta de diferentes tipos de piedra, como la calcárea o las piedras de marés, cuyo material se destinaba históricamente a la construcción de edificios. En el año 2017 fueron declaradas Bien de Interés Etnológico (BIE) por el Consell Insular de Menorca, formando parte del catálogo del Patrimonio Histórico de Menorca.

Además de ser un lugar en el que se respira naturaleza y tradición por los cuatro costados, las Canteras de S’Hostal también acogen grandes eventos como bodas, sesiones de fotografía, discotecas, rodajes de películas e incluso, los fines de semana se celebran bailes y representaciones teatrales. Por ello, ha sido el lugar escogido por la cantante y el futbolista del Manchester United, en este paso transcendental en su vida, en el que estarán acompañados por su pequeña Yanay y sus seres queridos. Podrán convertirse en marido y mujer en cualquiera de los cuatro espacios que tiene este terreno: el espacio vivo, el espacio esculpido, en los jardines o en la zona de los laberintos.

Pese a que por el momento los protagonistas se han inclinado por adoptar una postura discreta y no han querido pronunciarse al respecto, la noticia resulta sorpresiva, pues es un tema por el que la signataria de éxitos como Demasiado tarde o Amores dormidos ha sido preguntada en diferentes ocasiones. Si bien es cierto que nunca ha dado una respuesta afirmativa como tal, tampoco ha pronunciado un 'no' rotundo hasta la fecha. "Bueno, ya veremos", dijo a finales de 2019 cuando Paz Padilla se interesaba por una posible boda durante uno de los programas de Got Talent España. Posteriormente en una entrevista en 2022, confesó que la boda por el momento, "no entraba en sus planes": “No hay mayor casamiento que tener una hija, creo que más que una boda, porque eso te une para toda la vida”.

La historia de amor de Edurne y De Gea

El romance de la extriunfita, de 37 años, y el guardameta, de 32, nació hace más de 12 años, el 7 de noviembre de 2010, cuando sus caminos se cruzaron en un estudio de grabación al que ambos se desplazaron para rodar un villancico solidario de la Fundación Aladina. La sintonía que tuvieron fue total y aquella conexión casi instantánea les convirtió rápidamente en inseparables. Por aquel entonces, el portero se encontraba desarrollando su labor profesional en el Atlético de Madrid y compartía ciudad de residencia con la vocalista. Sin embargo, esa situación duró poco, pues un año más tarde fichó por su equipo actual, el Manchester United, lo que supuso su mudanza a Londres. Pero los más de mil kilómetros que separan las capitales no fueron, en absoluto, un impedimento para que su relación prosperara y se afianzara.

Pese a que nunca ha dejado de lado sus compromisos laborales, tanto musicales como televisivos, en 2018 Edurne decidía alojarse de forma definitiva en la vivienda del deportista en el noroeste de Inglaterra, donde él reside desde hace más de una década. Dicha mansión, de grandes ventanales, techos de cristal y amplio jardín, fue testigo del fruto de su amor y del crecimiento de la familia, que llegó en marzo de 2021. La pequeña Yanay vino al mundo algo más de dos años más tarde desde el traslado de la intérprete, una bendición que colmó de alegría su hogar. Precisamente ahora, cuando ha trascendido la información de una posible ceremonia nupcial, han transcurrido otros dos. ¿Casualidad? El tiempo y sus protagonistas lo dirán.