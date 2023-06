Edurne y David De Gea, ¿se casan este verano en Menorca?

Después de más de una década de historia de amor y una hija en común, Edurne y David De Gea conforman una de las parejas más consolidadas y admiradas del panorama social y podrían estar muy cerca de dar un nuevo y trascendental paso. La cantante y el futbolista del Manchester United estarían a punto de darse el 'sí, quiero' en una inminente boda en la isla de Menorca con la que sellarían su preciosa relación sentimental ante las personas que más quieren. Repasamos cómo nació el romántico vínculo que unió a los populares madrileños, que estrenaron paternidad hace dos años con la llegada de su primogénita, Yanay.

Ha sido este miércoles cuando el inminente enlace entre Edurne y De Gea ha saltado a la esfera pública a raíz de unas contundentes declaraciones que las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa han hecho en su podcast Mamarazzis. "La boda a la que tenía que asistir Risto era la de la cantante Edurne con De Gea, que será este verano", han apuntado en el espacio, en el que estaban abordando la reciente ruptura del exmarido de Laura Escanes y su última pareja. Ha sido entonces cuando las comunicadoras decidían sacar a la luz la que podría ser la siguiente cita nupcial, que se festejaría en una fecha temprana, más concretamente en los meses de verano, tal y como aseguran fuentes cercanas a la pareja. En cuanto a la localización del evento, las Canteras de S’Hostal, en Menorca, sería el espacio elegido, según ha podido saber el diario AS. Se trata de una impresionante finca exterior rodeada de naturaleza y enormes jardines ubicada a pocos kilómetros de Ciudadela.

Pese a que por el momento los protagonistas se han inclinado por adoptar una postura discreta y no han querido pronunciarse al respecto, la noticia resulta sorpresiva, pues es un tema por el que la signataria de éxitos como Demasiado tarde o Amores dormidos ha sido preguntada en diferentes ocasiones. Si bien es cierto que nunca ha dado una respuesta afirmativa como tal, tampoco ha pronunciado un 'no' rotundo hasta la fecha. "Bueno, ya veremos", dijo a finales de 2019 cuando Paz Padilla se interesaba por una posible boda durante uno de los programas de Got Talent España. Aquella reacción dejó sin palabras al resto de miembros de la mesa, que vieron aquello como una puerta abierta a una futura boda.

La historia de amor de Edurne y De Gea

El romance de la extriunfita, de 37 años, y el guardameta, de 32, nació hace más de 12 años, el 7 de noviembre de 2010, cuando sus caminos se cruzaron en un estudio de grabación al que ambos se desplazaron para rodar un villancico solidario de la Fundación Aladina. La sintonía que tuvieron fue total y aquella conexión casi instantánea les convirtió rápidamente en inseparables. Por aquel entonces, el portero se encontraba desarrollando su labor profesional en el Atlético de Madrid y compartía ciudad de residencia con la vocalista. Sin embargo, esa situación duró poco, pues un año más tarde fichó por su equipo actual, el Manchester United, lo que supuso su mudanza a Londres. Pero los más de mil kilómetros que separan las capitales no fueron, en absoluto, un impedimento para que su relación prosperara y se afianzara.

Pese a que nunca ha dejado de lado sus compromisos laborales, tanto musicales como televisivos, en 2018 Edurne decidía alojarse de forma definitiva en la vivienda del deportista en el noroeste de Inglaterra, donde él reside desde hace más de una década. Dicha mansión, de grandes ventanales, techos de cristal y amplio jardín, fue testigo del fruto de su amor y del crecimiento de la familia, que llegó en marzo de 2021. La pequeña Yanay vino al mundo algo más de dos años más tarde desde el traslado de la intérprete, una bendición que colmó de alegría su hogar. Precisamente ahora, cuando ha trascendido la información de una posible ceremonia nupcial, han transcurrido otros dos. ¿Casualidad? El tiempo y sus protagonistas lo dirán.

