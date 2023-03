Edurne demuestra ser la más camaleónica con su diseño español (y 'vintage') de flores

Imparable. Edurne está que no deja de triunfar con proyectos y de conquistarnos con su estilo -y la ayuda de su estilista Arturo Argüelles- cada compromiso profesional al que acude. Por ejemplo, es inolvidable su vestido rojo con corsé transparente de Caviar Couture que lució en los premios Cadena Dial. Y sin ir más lejos, esta semana la cantante y presentadora nos ha mostrado su imagen más camaleónica, por un lado, con su look psicodélico durante la presentación de la nueva temporada de Got Talent donde ejerce de jueza (en este acto, también pudimos ver a Paula Echevarría, una Barbie 2.0 con minifalda y sandalias de pompones); y, por otro, convertida en la invitada perfecta con diseño floral y lazo al más puro estilo Marilyn Monroe. Eso sí, en ambos casos, apostando por moda española.

La invitada más romántica

Para acudir a la presentación de ayer jueves 30 de marzo, Edurne se convirtió en la invitada perfecta con su look. ¿Las razones? La cantante madrileña, de 37 años, eligió un vestido de favorecedor escote palabra de honor que presentaba el cuerpo encorsetado y se contrastaba con una falda trapecio en largo midi. La coordinación de ambos cortes hacía que la silueta se realzara y se potenciara el efecto ‘cintura de avispa’.

Además, este vestido presentaba un primaveral estampado floral en tonos amarillos y rosas. Vibrante coordinación que conseguía un efecto aún más impactante con el lazo rosa que lucía en la espalda y que recordaba al mismo detalle (aunque en acabado XXL) que Marilyn Monroe mostró en su diseño para cantar Diamonds Are a Gril’s Best Friend en la película Los caballeros las prefieren rubias (1953). En concreto, esta propuesta lleva sello español, pues pertenece a la firma The 2nd Skin Co. y se incluía en su colección de Primavera/Verano 2021. Por lo tanto, se trata de una apuesta vintage, es decir, recurrir a looks de temporadas pasadas para darles una nueva vida, tal y como hace, por ejemplo, Zendaya. Culminó su estilismo con unas sandalias amarillas de ante, de Mascaró.

Su imagen más alternativa