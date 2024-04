María Pedraza, más sensual que nunca con un vestidazo de encaje transparente y melena 'wet' La actriz ha mostrado su imagen más seductora gracias a un diseño fiel a la tendencia 'no pants'

Después de haber disfrutado de una romántica escapada a París junto a su novio, Jason Fernández, y viajar posteriormente con él a Milán para disfrutar de la Fashion Week masculina, María Pedraza está de vuelta en Madrid y con una agenda profesional muy completita. Este viernes se estrena su película El Correo, que protagoniza junto a Arón Piper, motivo por el que ayer tuvo una jornada repleta de actos promocionales en los que nos dejó dos estilismos de estilo gótico chic al más puro estilo Miércoles Addams.

Por la mañana, escogió un look de la colección prêt-à-porter Otoño-Invierno 2023/24 de Dolce&Gabanna protagonizado por un minivestido-blazer estructurado bajo el que llevó una camisa blanca y corbata. Unas horas más tarde, se cambió para asistir al prestreno del filme y, cuando pensábamos que no podía sorprendernos, se puso un estilismo aún más potente que dejó a los asistentes boquiabiertos. María ha demostrado en numerosas ocasiones que adora jugar con sus conjuntos tanto en cuestiones de moda como de belleza, y anoche hizo ambas cosas.

- María Pedraza y su rompedor estilismo 'gothic chic' en Madrid con vestido-blazer y corbata

Como protagonista absoluto, llevó un naked dress de pura tendencia, un diseño similar al que se puso precisamente anoche Kate Moss para celebrar su 50 cumpleaños, y parecido también a anteriores elecciones de otras celebrities como Kylie Jenner, Penélope Cruz, Rosalía o Hailey Bieber. En el caso de María, se trata de un diseño de cuello a la caja, manga larga, silueta ultra ceñida y falda hasta los tobillos confeccionado en un delicado encaje que, en lugar de estar compuesto por las tradicionales flores bordadas, se compone de franjas horizontales decoradas con motivos geométricos, lo que aporta un aire diferente. Bajo él, incorpora un body negro de tirante ancho y escote en pico que realza el pecho y potencia la figura. Ha completado con unos salones en piel brillante con puntera afilada y taconazo de aguja.

- María Pedraza se marca un 'Rosalía' con su último look

Cabello efecto wet

Como decíamos, su look de belleza no ha pasado desapercibido, y es que ha lucido su nueva melenita -un corte estilo french hair con flequillo que no sabemos cuánto tiempo le durará, ya que adora cambiar de melena cada pocas semanas- con efecto mojado para completar esa estética seductora y diferente. En cuanto al maquillaje, han destacado sus labios marrones y el potente delineado negro con el que ha enmarcado su característica mirada azul.

