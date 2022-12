Analizamos el 'efecto Miércoles': por qué el goticismo no pasa de moda La primogénita de la familia Addams se ha vuelto viral por sus estilismos de inspiración gótica en la exitosa nueva serie de Netflix

A escasas tres semanas de su estreno en Netflix, Miércoles se planta como el tercer contenido más visualizado en la historia de la plataforma. Contra todo pronóstico, el spin-off sobre la primogénita de La familia Addams ha roto la maldición de las segundas partes, resucitando un furor por el goticismo que habitualmente solo vemos en Halloween. La escabrosa comedia de Tim Burton está pensada para grandes y chicos, pero ha sido un público inesperado, los adolescentes 'Gen Z', el que ha hecho de Miércoles Addams un fenómeno viral seis décadas después de su debut en televisión. El hashtag #WednesdayAddamsCosplay supera los 180 millones de vídeos en TikTok, mientras que #WednesdayAddams alcanza los 17 mil millones (sí, has leído bien). Todos estos usuarios, cautivados por el personaje, no se cansan de recrear sus diálogos o copiar sus looks. ¿De dónde viene tal fascinación?

Jenna Ortega se transformó en Miércoles, un fenómeno de moda viral

La serie fue rodada precisamente en Rumanía, la antigua Transilvania de Drácula, con sus imponentes castillos góticos y lúgubres bosques. Nada es casual en esta puesta en escena. La imagen de Miércoles nos ofrece incluso más pistas sobre la intención del director, que ha traducido el look de este mítico personaje al lenguaje estético del siglo XXI: vestidos naif de cuello camisero, jerséis de damero, botas de combate o mocasines... todo, por supuesto, teñido de color negro.

En el vestuario de Miércoles encontramos las claves de su éxito, pues, por tenebroso que parezca, no dista demasiado de las tendencias vemos en las calles actualmente. De hecho, la misma Jenna Ortega, actriz que interpreta a la protagonista, cambió radicalmente su forma de vestir tras el lanzamiento de la serie para mimetizarse con la joven estudiante de Nevermore Academy.

En la premiere de la serie, Jenna dejó de lado los estilismos de princesa por este vestidazo negro de bustier bordado con encaje al más puro estilo de Morticia, firmado por Versace. Lejos de ser un caso puntual, siguió su racha de lookazos de infarto con un diseño similar de aberturas tipo 'telaraña', cortesía de Dion Lee, para su entrevista en Jimmy Kimmel Live!

Ya lo habían adelantado las artistas más virales del último par de años, revelaciones de la música que han traído de regreso este look total black para definir el zeitgeist de la realidad pospandémica. La mejor prueba de ello son las nuevas generaciones de ex 'chicas Disney', que se abren camino en la industria fuera de la factoría con una imagen adulta y más roquera, del mismo modo que ocurrió con Miley Cyrus, Demi Lovato o Selena Gomez hace poco más de una década.

En la era de TikTok, las adolescentes centennial emulan la rebeldía performativa de Olivia Rodrigo o Dove Cameron, ambas salidas de la factoría, que se han apropiado en 2022 de las minifaldas colegiales, los chokers y las medias de rejilla con botines militares.

La intérprete de Good 4 U no lo esconde: entre sus referentes encontramos a Avril Lavinge y Hayley Williams, las reinas del pop-punk de los 2000's, a quienes, además de consultar cuestiones profesionales, Olivia también ha pedido algún consejo de estilo. Sus nombres evocan aquellos días en los que todas las millenniall llevábamos nuestras zapatillas Vans de damero con pantalones pitillo (al punto de parar la circulación) y un intenso delineado negro alrededor de los ojos, sin mencionar el controvertido auge de los piercings en prácticamente cualquier zona del cuerpo.

El curioso caso de Megan Fox y Kourtney Kardashian

No es noticia que ambas se han vuelto inseparables desde que consolidaron sus respectivas relaciones con Machine Gun Kelly y Travis Barker. En sintonía con sus novios roqueros, han comenzado a vestir prendas de cuero, arneses de BDSM, gargantillas de pinchos, entre otras arriesgadas apuestas que les han otorgado estatus de icono de moda a ojos de un público nuevo. Este género está recuperando su puesto en el pedestal de la cultura popular, un símbolo de disconformidad que influye inevitablemente en nuestros armarios.

Antes de los hipsters, existieron los rockers

Cuando en los 2010’s nos alejamos de la agresividad de la guitarra eléctrica hacia las azucaradas melodías del pop comercial, -pensemos en el ascenso Lady Gaga o Katy Perry- nuestra ropa se acopló en paralelo a ese mismo espíritu escapista: llegaron las figuras del hipster y la chica twee. Los recordarás por sus gafas de pasta, sobrecamisas de leñador, diademas, complementos de perlas o diseños de inspiración años 50's. Las ansias de dejar atrás toda crisis social, política o económica se trasladó también a las pasarelas, dispuestas a olvidar por fin la debacle de 2008.

El carácter cíclico de la moda explica este patrón. Después de un período en el cual los catálogos aludían a la alegría y la sensualidad, las consecuencias de la pandemia, la inestabilidad política y la polarización de la sociedad están mellando nuevamente el sentir de la cultura juvenil, que encuentra en esta forma de vestir una vía más para expresar su descontento. Y es que el pesimismo de la Generación Z frente a un mundo que parece caerse a pedazos no es un fenómeno novedoso.

Por qué arrasa el estilo de Miércoles Addams

Podríamos, si quisiéramos, partir de la contestataria actitud de los greasers en la década de los 50's, cuando el rock and roll, las motos de alta potencia y las chupas de cuero eran sinónimo de insumisión. Siguió dos décadas más tarde el punk, centrado en el rechazo a cualquier institución o método de control. A simple vista, sus exponentes (Ramones, Sex Pistols The Clash...) poco tienen que ver con Olivia Rodrigo o Miércoles Addams, pero los aportes del punk a la moda popular prevalecen: vaqueros rotos ajustados, cazadoras intervenidas con parches o imperdibles, las camisetas estampadas...

Grunge, Emo, Goth, Pastel Goth, Goblincore... son incontables los términos acuñados en redes sociales a los estilos de vestir derivados del punk. Quienes durante la primera década de este siglo reproducimos en el iPod una y otra vez los temazos de Fall Out Boy o My Chemical Romance no tendremos problema en entender este afán, razón por la que Miércoles se ha convertido en éxito rotundo para millennials y centennials por partes iguales.