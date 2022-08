Primeras imágenes de Jenna Ortega, de 19 años, como la nueva Miércoles (y la reacción de Christina Ricci)

Veinte años después de las películas que encumbraron a la Familia Addams en todo el mundo regresa una nueva versión dirigida por Tim Burton y con el foco puesto en la hija mayor del clan, Wednesday Addams, el que fue probablemente el personaje más carismático y recordado de los largometrajes que pudimos ver en los años noventa y que abrió el camino a este nuevo reboot de la historia, centrado únicamente en esta pre-adolescente, lo cual en parte es mérito de Christina Ricci, que logró dotar al personaje del carisma suficiente para hacerlo brillar y ser tan recordado. Aún hoy, son muchos los memes y GIFs que nos acompañan diariamente y que tienen a Ricci como protagonista interpretando a Wednesday. Sin pretenderlo esta niña ácida y mordaz ya se había convertido en un icono al margen de la propia familia a la que pertenece, hecho que Netflix y Burton no han dejado escapar para poner el punto de vista en ella y dedicarle una serie.

No es casualidad, por tanto, que la propia Christina Ricci haya sido rescatada en el nuevo elenco del proyecto, ella será la única intérprete que regrese al universo Addams veinte años después, aunque no como miembro de la familia sino con un personaje nuevo del que aún no se han desvelado detalles. Ricci se ha deshecho en elogios sobre el trabajo de la joven actriz que le relevará interpretando a Wednesday, la norteamericana de 19 años Jenna Ortega. “Tiene un talento increíble y una gran profesionalidad, su versión de Miércoles es realmente genial, inteligente y muy moderna”, expresó la actriz de 42 años a la revista Deadline.

Christina Ricci ha desarrollado una extensa carrera desde que debutó con solo 10 años en Mermaids (Sirenas) junto a pesos pesados de Hollywood como Cher, Winona Ryder y Bob Hoskins. Durante los 22 años que lleva en la profesión, Ricci ha trabajado bajo las órdenes de Woody Allen (Anything else), Terry Gilliam (Miedo y asco en Las Vegas) e incluso ha formado parte de la saga Matrix (con Matrix Resurrection) y sin embargo aún hoy se le sigue recordando principalmente por su papel de Wednesday Addams de los dos largometrajes dirigidos por Barry Sonnenfeld a principios de los 90, cuando Ricci sólo tenía 11 años.

¿Pero quién es Jenna Ortega?

La nueva Wednesday también debutó en el cine con solo 11 años siguiendo la estela de Ricci. Sus primeras incursiones en el cine fueron con Iron Man 3 e Insidiuos: Chapter 2, trabajos que compaginó con su participación estable en el elenco de series como CSI: NY, Jane the Virgin y la más reciente You. A diferencia de Ricci, Ortega interpreta ahora el papel de una niña pre-adolescente pero realmente tiene 19 años, lo que le permitirá llevar todo el peso de la producción en una serie que, según se ha sabido, tendrá 8 capítulos de media hora cada uno.

Ortega nació en California, sin embargo tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña. Se trata de uno de los rostros hispanos de Hollywood que mantienen más popularidad gracias a su prolífica carrera, encadenando un estreno tras otro. El último proyecto en el que pudimos ver a Ortega fue en el largometraje de HBO coprotagonizado junto a Shailene Woodley (Divergente, Bajo la misma estrella), The Fallout, un drama sobre cómo superar una tragedia acaecida en un instituto ficticio pero inspirada en hechos reales.

¿Los Addams venían de la nobleza castellana?

Aunque nunca se ha explicado de forma clara, los Addams tienen ascendencia española. La pista más clara es que Gomez utiliza un nombre de pila castellano, pero a lo largo de los 64 capítulos de la serie original, que se emitieron entre 1964 y 1966, se dejan pistas constantes sobre la procedencia europea de la familia de rancio abolengo, en concreto se expresa que los Addams vienen de Castilla y se menciona a antepasados del viejo continente. Es común que Gomez utilice expresiones como “Querida” o “Cara bella”, aunque las mezcla de vez en cuando con palabras y frases en francés o en italiano.

Aunque en el elenco de la serie original no había ningún actor español, ni siquiera latino, fue con las primeras películas cuando se tuvo en cuenta que Gomez no lo representaría un actor caucásico sino de origen hispano. El actor puertorriqueño Raúl Juliá dio vida al patriarca de los Addams durante los dos primeros largometrajes, junto a Anjelica Huston en el papel de Morticia. Juliá falleció de un ataque al corazón solo un año después, por lo que en la tercera parte producida en 1998 se cambiaron a todos los actores, principalmente porque la nueva versión se produjo para ser lanzada directamente a vídeo sin pasar por las salas de cine, y no se podían pagar los cuantiosos cachés de Anjelica Huston, Christina Ricci o Christopher Lloyd.

En esta nueva versión dirigida por Tim Burton para Netflix se apela de forma más contundente a las raíces hispanas de los Addams, la propia Jenna Ortega procede de un hogar de raíces mexicanas y puertorriqueñas, al igual que Luis Guzmán, el actor que interpreta a Gomez. Catherine Zeta-Jones ha explicado en multitud de entrevistas que no tiene ascendencia española ni latina, pese a su apellido y a que comúnmente interpreta a mujeres latinas.