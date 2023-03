Megan Thee Stallion replica un conjunto español de 1997, ¿será el último trabajo de Law Roach?

Las alfombras rojas no son solo una oportunidad para ver a las celebrities más talentosas juntas en un mismo escenario porque, en ocasiones, las verdaderas estrellas, a ojos de cualquier experta en moda, se encuentran detrás de cámaras, ideando esos looks de ensueño con los que las artistas nos van a deslumbrar. En homenaje a los 25 estilistas más conocidos del mundo del entretenimiento, se organizó Power Stylists Dinner, evento de tal calibre que congregó, contra todo pronóstico, a Law Roach. Y es que, recientemente, el estilista de Zendaya anunció tajante su retirada, pero quiso desvelar un último look antes de dejar su profesión para siempre.

VER GALERÍA

- De Zendaya a Hailey Bieber: los estilistas detrás de los looks de las 'celebrities' del momento

Eslabones dorados con lencería expuesta: el sensual conjunto vintage de Megan Thee Stallion

Roach se llevó a una de sus más fieles clientas, Megan Thee Stallion, a una cena en la cual el protagonismo se centró en los looks construidos por los homenajeados estilistas para las celebrities, y no en ellas per se. La rapera vistió un dos piezas diseñado por Paco Rabanne en 1996 que se compone de un top fruncido,sujeto a su cuello cual gargantilla con una cadena de eslabones dorados, y un pantalón acampanado con efecto exposed thong, la popular tendencia de finales de los 90 que impuso la moda de lucir la lencería a vista de todos.

VER GALERÍA

- ¿Por qué las 'celebrities' visten vintage? El lujo de segunda mano arrasa entre las chicas de moda

La transformación del mismo look en 25 años

El sugerente conjunto pertenece a la colección Primavera/Verano 1997 de Paco Rabanne, desfilado en París por la supermodelo Yasmeen Ghauri, aunque debemos señalar que no se trata del look exacto que vemos en las imágenes de pasarela, puesto que una réplica tuvo que realizarse a las medidas de la rapera para ajustarse a sus voluptuosas medidas y dar con un fit que le favoreciese más, con tiro alto en lugar de bajo y una pata de elefante anchísima.

Aun así, la cantante complementó el look con unas sandalias doradas, esta vez de Jimmy Choo, idénticas a las que en su momento también seleccionó el diseñador español para el debut del look 25 años atrás.

VER GALERÍA

El tejido original, de acabado mate en color beige, también es distinto del satinado rosa que luce la intérprete de Savage, pues el equipo de Paco Rabanne ha querido adaptar su sobrio diseño noventero a la sensual imagen de diva que ella emana en todas sus apariciones. Tanto es así que, a su llegada, Megan llevaba un abrigo de pelo blanco extragrande por encima del conjunto.

VER GALERÍA

- Zendaya reacciona a la renuncia de su estilista: 'Pensé que tomábamos decisiones juntos'

¿Es el último look de Law Roach como estilista?

Law Roach es bien conocido por impulsar el estatus de sus clientas a iconos de moda con arriesgados ensamblajes de piezas vintage, así lo ha demostrado a lo largo de su alianza de una década con Zendaya. Hace apenas dos semanas, sin embargo, anunció su retirada definitiva del mundo del estilismo, alegando que está cansado de las “políticas y falsas narrativas” que priman en la industria de la moda.

¿Seguirá colaborando con Megan Thee Stallion a pesar de su renuncia? El nativo de Chicago descartó seguir ejerciendo su profesión: "Tenía un contrato para sacar mi propio libro, aunque no he tenido tiempo de escribir una sola página. Tengo una propuesta de compra para escribir algo para una gran productora. Son tantas las cosas que no he podido hacer...", explicó en el podcast HighLow with EmRata.

VER GALERÍA

"Teníamos este @pacorabanne de PV 1997 esperando en el armario por el momento perfecto! Te quiero @luxurylaw gracias", escribió la cantante en sus redes sociales. Con este breve mensaje, esclareció las dudas que aún podían quedar sobre el futuro del estilista. Esta preciosa apuesta con sello español fue encargada mucho antes del impactante anuncio, siendo (quizá) lo último que veremos de Law Roach en mucho tiempo.