Zendaya reacciona a la renuncia de su estilista: 'Pensé que tomábamos decisiones juntos'

Detrás de toda actriz en la lista de mejor vestidas, se encuentra un asesor encargado de construir los looks más espectaculares. Es lo que ha pasado con Zendaya, que desde sus días como 'niña Disney' ha contado con un único estilista, Law Roach, y juntos han creado un mito en torno a sus apariciones públicas. Ya sea enfundada en la novedad más vanguardista o en una pieza de alta costura diseñada 20 años atrás, la protagonista de Euphoria siempre consigue sorprender, pero ¿acaso su reinado de moda verá pronto el final? Hace exactamente una semana, el 'arquitecto de imagen' anunció en sus redes sociales que dejará el estilismo definitivamente y, desde entonces, no ha conseguido eludir la polémica.

Por qué Zendaya se queda sin estilista

En el viral comunicado, ahora borrado de su perfil, Law Roach argumentó que abandonaba su profesión por las “políticas y falsas narrativas” que priman en la industria de la moda. "Mi vaso está vacío", escribió en referencia a la sensación de cansancio constante que sufre al tener que lidiar con "equipos, gestores, gatekeepers...", según explicó esta semana en el pódcast HighLow with EmRata. Y es que su repertorio de clientas no se limita a la pareja de Tom Holland sino que abarca a otras conocidas celebrities, como Hunter Schafer, Megan Thee Stallion y Kerry Washington.

"He sido infeliz por mucho tiempo y todavía estoy llorando la muerte de mi sobrino", explicó a la modelo durante la entrevista. Roach se refiere al hijo menor de su hermana, que falleció tristemente a los cuatro años de edad tras caer al vacío desde la ventana de su apartamento: "Solo pude verlo tres o cuatro veces porque siempre estaba trabajando". Admitió, además, que su ajetreada agenda tampoco le ha dado mucho espacio para desarrollar una vida personal, con amigos íntimos o pareja: "Jamás he tenido una relación".

Así reaccionó la actriz al conocer la noticia

"Mi carrera empezó en 2014, cuando me mudé a Los Ángeles, pero entonces llevaba un par de años trabajando con Zendaya. Son alrededor de 11 años, así que fue duro para ella". Cuando todavía el nombre de la exitosa actriz no nos sonaba de nada, el estilista ejercía en paralelo como su publicista, así que no debe extrañar que la considere, más que una clienta, una 'hermana'.

Asimismo, confesó que la publicación de su 'adiós' fue un acto impulsivo, de modo que ni siquiera ella estaba al tanto de la renuncia y se enteró como todos nosotros, revisando las redes sociales. "Pensé que tomábamos las grandes decisiones juntos" - le dijo la actriz en una llamada telefónica - "¿Necesitas que te dé unas vacaciones? Dime por lo que estás pasando".

La amistad prevaleció por encima de los negocios, así que, con sus declaraciones, el nativo de Chicago desmiente cualquier desencuentro con la actriz: "La gente empezó a culparla por mi retirada y eso no es justo para ella porque ella siempre me ha protegido en esta industria y viceversa". El rumor nació de un breve vídeo que fue capturado en el último front row de Louis Vuitton, donde se les ve distantes a causa de un inconveniente con los asientos, que el estilista no tardó en aclarar: "Los desfiles siempre son caóticos y nosotros íbamos realmente tarde".

La siguiente etapa de Law Roach

Por mucho que nos guste pensar que esto será solo un descanso temporal, Roach aseguró a Emily Ratajkowski que no lo veremos en público próximamente, una afirmación que sorprende, puesto que este martes asistió a los Premios Fashion Trust. Después de desfilar para Hugo Boss esta temporada Otoño/Invierno 2023-2024, podemos asumir que seguirá figurando en los eventos de moda, solo que ahora lo veremos del otro lado, como protagonista de los mismos.

"Tenía un contrato para sacar mi propio libro, aunque no he tenido tiempo de escribir una sola página. Tengo una propuesta de compra para escribir algo para una gran productora. Son tantas las cosas que no he podido hacer... Me acaban de nombrar director creativo de una firma de zapatos. Ahora siento que puedo hacer finalmente todas esas cosas", respondió aliviado el 'arquitecto de imagen' más renombrado de la industria.