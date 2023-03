El famoso estilista de Zendaya, al que todos adoran, se retira, ¿quién la vestirá ahora?

La industria se ha echado las manos a la cabeza al conocer una noticia que tambalea el glamour sobre las alfombras rojas, ¿aún no te has enterado? Hace tan solo una semana veíamos a Zendaya a las puertas de los desfiles de la Semana de la Moda de París luciendo un total look animal print de lo más vistoso. Un conjunto obra de Louis Vuitton que llegó a las manos de la actriz gracias a Law Roach. Pero esta genial hazaña no volverá a ocurrir porque su estilista de cabecera, que la ha convertido en el referente estrella que hoy es, se despide de sus funciones.

El que se define a sí mismo como "arquitecto de la imagen", ha sido el hada madrina que sabe jugar (y muy bien) con la ropa creando estilismos para recordar a lo largo de los años. Gran ejemplo de ello son los momentazos FASHION que ha protagonizado la protagonista de la serie Euphoria en cada aparición pública, haciendo de la moda su mejor arma para triunfar, e inspirar. Y aunque en su exclusivo listado de clientas destacan reconocidos nombres de Hollywood como Emma Watson, Priyanka Chopra y Lindsay Lohan, parece que no ha sido suficiente para seguir adelante con su ambicioso proyecto con el que se ha despedido a través de una publicación en las redes sociales.

Trabajaban mano a mano durante largas temporadas y compartían la misma visión por la moda, pero Zendaya y Law también eran amigos, tenían gran complicidad que se palpaba antes las cámaras de los paparazzi. Además de ser el encargado de vestirla para cada ocasión especial, parecía su guardaespaldas, siempre tras ella, apoyándola en cada situación. De ahí la gran duda que ha surgido con esta novedad que ha sorprendido a todos, ¿qué ha pasado para que el poderoso estilista de las estrellas que todas quieren contar con él, decida acabar con todo de manera repentina?

No es ningún secreto que el que nació en el South Side de Chicago estaba pasando por una mala etapa personal. Hace unos meses perdió a su sobrino de tan solo dos años, un gran golpe familiar para el que necesitó desconectar del bullicio del trabajo durante un tiempo. Y aunque su gran experiencia le ha ayudado a dar con las claves para escalar la cima del éxito y convertirse en una de las personalidades más influyentes de la década, parece que no todo vale. O eso quiere decir con su impactante mensaje que ha llamado la atención incluso a otros nombres que marcan el rumbo del sector, Naomi Campbell, Pierpaolo Piccioli, Giambattista Valli, Christian Siriano...

"Mi copa está vacía... Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Estoy muy agradecido a todos los que me han confiado su imagen. Si este negocio se tratara sólo de la ropa, lo haría el resto de mi vida, pero por desgracia no es así. La política, las mentiras y las falsas narrativas han acabado conmigo. Vosotros ganáis... yo me largo", confiesa en su cuenta personal. ¿Será una despedida indefinida? ¿O se retirará del foco mediático simplemente por un tiempo limitado? Tendremos que esperar para averiguarlo, pero mientras tanto nos surge esta ecuación sin resolver: ¿quién será el encargado de colarse en el armario de Zendaya? ¿Seguirá el mismo y maravilloso registro de estilo para la próxima Gala MET?