Zendaya reaparece con un nuevo look al estilo 'Old Hollywood'

¿Has estado atenta a las novedades que la industria ha propuesto a lo largo de estas semanas? Entonces sabrás de sobra que está más de moda que nunca cortar el pelo por la sano. La última celebridad que ha ido a la peluquería para unirse a esta tendencia tan sexy ha sido Zendaya. El pasado diciembre, durante un evento de la exitosa serie Euphoria, apareció con una preciosa melenita cortita de lo más ideal con tonos castaños que aportan luz a su rostro; y este fin de semana ha demostrado a través de un selfie en las redes sociales que este sabio tijeretazo le ha ayudado a conseguir una versión de sí misma mucho más glamurosa, te contamos por qué.

Si pensábamos que llevar el pelo cortito como ella reduce considerablemente las opciones de peinados elegantes para lucir en especiales ocasiones, nos equivocábamos. Es cierto que no es la primera vez que la actriz de Spiderman apuesta por este cambio de look tan favorecedor y fresco, pero en esta ocasión ha confirmado que incluso con este cabello por encima de los hombros puedes aprender a manejarlo en casa fácilmente y conseguir un resultado de alfombra roja como los que lucían las intérpretes estrella como Grace Kelly en la época dorada de Hollywood.

No podemos confirmar si esta imagen que ha compartido con sus seguidores se trata de un futuro look que veremos en alguna de sus películas, ¡pero le queda fenomenal! La veinteañera le ha dado un giro de tuerca a esta propuesta clásica convirtiéndola en toda una declaración de intenciones muy FASHION demostrando que inspirarse en el pasado siempre es un acierto, incluso para combinarlo con un look sporty. El truco de experta que ha seguido Zendaya para lograr mucho más volumen en su melena de varios centímetros, es marcar un par de ondas en la zona interior con las puntas hacia el exterior.

La pasada Navidad posó en su cuenta personal con un peinado muy similar pero mucho más moderno combinado con una camisa blanca, chaleco con bordados de lentejuelas que forman detalles florales y un par de jeans oscuros, asegurando que esta tendencia capilar que adoran las chicas de la Generación Z como ella y que hemos visto subida a las pasarelas de la Semanas de la Moda y en las premiers alrededor del mundo, promete ser su nuevo aliado de belleza.