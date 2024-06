El truco para hacerte el recogido fácil y elegante de invitada que querrás llevar en tu graduación

El combo ideal para triunfar en una boda, celebración y graduación sea la temporada que sea, es elegir un buen look de invitada con el que sentirte guapísima y cómoda, pero también tener en cuenta aspectos esenciales como que el maquillaje y el peinado vayan acorden a la línea para no destacar demasiado. ¿Eres de las que se decanta por ello en el último momento porque no tienes destreza con las herramientas? Si es así, bienvenida a nuestras líneas. Sabemos que no es tarea fácil dar con un recogido bonito que puedas hacerte en casa sin ayuda... ¡hasta ahora!

En plena temporada de fiestas, seguramente ya tengas en mente qué vestido vas a estrenar, ¡incluso el tocado! Pero es cierto que cuando llega el turno de la melena, se nos complica el asunto. ¿Concertamos una cita en el salón de belleza o no tienes demasiado tiempo? ¿Nos arriesgamos e innovamos una hora antes de salir de casa? ¿O simplemente lo dejamos en su forma natural? Si te sientes más que representada con estas dudas que nos surgen frente al espejo, has dado con el lugar correcto porque hemos descubierto un truco con el que conseguir un peinado ideal que elevará tu look como por arte de magia, sin necesidad de ir a la peluquería ni invertir horas y horas con el secador y el peine.

La sencillez y el buen gusto, así es como podríamos definir a esta opción maravillosa para quienes tienen una melena de longuitud media e incluso larga que puedes poner en práctica hoy mismo. ¿El resultado? Una coleta original y desenfada que marcará la diferencia. No hace falta que te vayas a graduar o que tengas agendada un compromiso para sumarlo a tus secretos beauty, pero... ¿cómo lograr un resultado de sobresaliente sin ser un experto en la materia? Muy simple, siguiendo los pasos que esta usuaria de TikTok, Noelia, nos ha desvelado en un entretenido y efectivo tutorial que se ha hecho viral con miles y miles de visualizaciones.

Como habrás podido ver, simplemente necesitarás cepillar el cabello, utilizar dos gomas elásticas (a poder ser del mismo tono) para separar la parte superior de la inferior. Lo primero que debes hacer es deslizar el coletero de la zona superior, abrirlo en dos partes girando la coleta hacia adentro e introduciendo las puntas por debajo de la goma. Después hay que hacer el mismo procedimiento pero con la sección inferior, y una vez hecho, intercalar la coleta sobrante (la de arriba por la de abajo) introduciéndola por la abertura mencionada, ¡y lista para triunfar! ¿Te atreves a ponerlo a prueba?