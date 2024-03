El truco fácil que probarás en tu próxima boda: un semirecogido minimalista a partir de una pulsera

¿Cuántas veces has querido experimentar con un peinado en casa y no has conseguido un buen resultado? Seas o no principiante en términos capilares, lleves ondas marcas o un alisado japonés, seguramente has vivido esta experiencia, pero, tranquila, porque hay ciertas tendencias que son aptas para todas y funcionan muy bien, ¡incluso para un look de boda! Esta semana te desvelamos una con la que podrás aportar una pincelada minimalista y elegante a tu melena creando un semirecogido, simplemente necesitarás acudir a tu joyero porque aquí es donde reside el secreto.

- El truco más práctico para aprender si te queda bien el pelo largo o corto

Olvídate de los complementos llamativos que roban toda la atención, porque esta primavera querrás seguir estas pautas tan sencillas con las que serás la chica más sensacional y estilosa del lugar. Seguramente has escuchado (y leído) sobre el lujo silencioso, esa corriente que han popularizado referentes de moda como Victoria Beckham, Rosie Huntington Whiteley y las gemelas Olsen, y que hoy vuelve a ocupar nuestras líneas, porque hemos dado con un genial truco de belleza que te ayudará a elevar tu imagen como por arte de magia. No es ninguna novedad ver a las invitadas en el street style lucir originales pasadores que completan un buen estilismo, pero en esta ocasión vamos más allá, ¿a qué nos refererimos?

- El truco más rápido para controlar el encrespamiento de los 'baby hairs'

En plena época por la sostenibilidad y la moda de segunda mano, en términos beauty nos sumamos a ella reciclando una pieza de bisutería que jamás habríamos imaginado llevar en la cabeza. Hablamos de las pulseras sencillas, normalmente fabricadas en oro, plata o latón, que se rinden a la estética minimalista y que quizás tenías olvidadas en el cajón. Ahora las lucirás a modo de clip para crear un peinado romántico. Una idea de lo más divertida con la que dar una nueva vida a estas piezas, tal y como ha demostrado una influencer del sector con un tutorial que se ha hecho viral en las redes sociales, ¡y no nos extraña!

- Los trucos de experta para cuidar la melena rubia y que brille mucho más

Ayse Acun, creadora de contenido que acumula millones de seguidores en sus cuentas, nos ha desvelado los pasos que debemos seguir para adaptarla al cabello sin errar. Tan solo tendrás que añadir una goma elástica pequeña, rodear a la pulsera, incorporar un mechón de pelo entre estas dos y luego pasarlo por encima de la mencionada goma para así ocultarla, ¡y listo! ¿Lo probarás? ¡Cuéntanos!

Los pasos para llevar una pulsera a modo de pasador