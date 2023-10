Los trucos de experta para cuidar la melena rubia y que brille mucho más

Si eres rubia, probablemente habrás pasado por algún momento en el que tu cabello (independientemente de la longuitud y las mechas o el tinte que tenga) brilla menos y se ensucia mucho más rápido que a tus amigas que son morenas o castañas. Tranquila, no es ninguna sorpresa ni ninguna teoría extraña, sabemos cuál es la razón real y cómo ponerle remedio, ¡incluso en casa! Hablamos con Clara Fernández (conocida en redes como @holisticmango), farmacéutica especializada en cosmética y nutrición, para resolver todas las dudas que nos surgen en estos momentos en los que dudamos antes de abrir el grifo de la ducha. ¿Te estás lavando de forma adecuada el pelo? ¿Eliges el champú idóneo a tus necesidades? ¿Cuál es el procedimiento más recomendado para un plus de hidratación, entre otros beneficios, en el salón de belleza? Sigue leyendo para descubrirlo y lucir pelazo.

- Lo último en tratamientos de belleza: renueva rostro, cuerpo y melena en una sola sesión

¿Por qué el cabello rubio se ensucia más y pierde brillo?

El hecho de que el cabello rubio no brille está muy relacionado con coloraciones y tintes, así como con utilizar planchas, secador, etc. Al final lo sometemos a agentes que lo dañan. Lo primero que ocurre es que se pierde una grasa superficial que recubre la fibra capilar que se llama 18 MEA y tiene una potente acción impermeabilizadora y aporta brillo. Una fibra capilar sana debe repeler el agua, si no, empieza a hincharse y se va dañando. A un niño rubio, el pelo le brilla perfectamente, sin embargo, cuando nos hacemos mayores, normalmente el tono claro no viene por naturaleza y dependemos de tintes y mechas. Es cuando con esas decoloraciones perdemos la mencionada grasita y el pelo se ve mucho más pajizo, más seco, áspero... Van desaperciendo las capas más superficiales del cabello, la queratina y la fibra se debilita, razón por la vemos vemos el pelo más apagado.

¿Los procesos en la peluquería (mechas, tintes...) tienen que ver con la pérdida de brillo?

No hay realmente un tinte o una decoloración que sea buena para el cabello. Es más, tampoco recomendaría los productos de camomila. Las lociones no aclaran el cabello porque tengan camomila, sino porque tienen todas en su composición agua oxigenada, que al final lo que hace es dañar el cabello. Es interesante porque hay quien evita ponerse tintes o mechas utilizando esos productos, y están haciendo lo mismo ¡o peor!

¿Cómo solucionarlo?

Suelo aconsejar tener en la rutina al menos alguna mascarilla a la semana con proteína hidrolizada porque lo que hace es rellenar la fibra capilar para que de lavado en lavado esté mucho más resistente a factores externos como puede ser el cepillado, el secado o en general manipular el cabello. Y por supuesto, tener otras mascarillas que sean más específicas para nutrir el pelo con aceite de aguacate, aceite de yoyoba, ceramidas, aceite de argán... Activos e ingredientes que devuelven la nutrición al cabello para que brille como debería hacer si no hubiera estado dañado.

¿Cómo elegir el champú correctamente?

Normalmente, lo ideal es alternar dos champús, uno a base de sulfatos para retirar todo lo que se pueda quedar adherido a la fibra, y otro sin ellos. Por ejemplo, si se utilizan productos de fijación, champús secos o incluso las partículas del ambiente que se van pegando en el cabello, el sulfato hace una limpieza más profunda. Luego debemos alternarlo con una limpieza más suave y tener así un equilibrio en el que no nos quedemos cortas en activos de limpieza, pero tampoco que estemos usando continuamente un sulfato fuerte que al final no se quede en el cuero cabelludo, y sobre todo en la fibra capilar.

Otro consejo a la hora de elegir el champú es usar uno más específico. Si tenemos alguna necesidad como el cuero cabelludo graso, se utiliza uno sebo regulador; en cambio si es sensible, uno calmante. Siempre mirando lo que demanda, estaría bien combinarlos con otros. Las rubias podemos utilizar uno con antioxidantes, activos quelantes que retiran esos metales de la fibra que hacen que se vea más apagado. En un cabello rubio o teñido va a ser muy interesante estos activos, como por ejemplo el ácido cítrico o diferentes alfahidros y ácidos.

¿Cuál es la mejor forma de lavarte el pelo? ¿Y la frecuencia?

La mejor forma de lavarse el cabello es mojándolo muy bien para que el champú no llegue directamente sobre la fibra seca. Después lo emulsionamos en la palma de la mano, intentamos hacer el máximo de espuma y lo llevamos al cuero cabelludo. Frotamos con la yema de los dedos haciendo un movimiento rastrillo y no frotamos el pelo como tal, porque si lo hacemos lo estamos secando, ¡y no es necesario! Con el agua que cae se limpia siempre. No es necesario hacer dos lavados, salvo que la persona sienta que necesita realizarlas, pero en principio con una sola quedaría limpio.

Consejo de experta para lucir pelazo

El primero, secar el cabello, no dejarlo al aire ya que puede provocar una fatiga hidral, una tensión en el pelo por quedarse mojado. Recomiendo hacerlo con secador a cierta distancia y una temperatura media. El segundo, para mí es fundamental, utilizar un sérum de medios a puntas como último paso, que tenga aceite y silicona de última generación porque ayudan a quitarle encrespamiento y dar esa sensación de suavidad, nutrición y brillo. Y el tercero, utilizar tratamientos intensivos en casa, que sean muy ricos en proteína y así como tratamientos gelantes. Esta combinación es fantástica para hacerla al menos de forma mensual, ¡me parece lo mejor de lo mejor!