El truco de las nórdicas para estar (aún) más rubias: la técnica 'Scandi-hairline', ¿sabes qué es?

Quizás ya estás de vacaciones disfrutando del sonido del mar y la naturaleza, del contacto con la fina arena en los pies, los rayos de sol reflejándose en tu cuerpo... Un momento maravilloso que nos ayuda a desconectar del ajetreo de la ciudad y el trabajo y, por ello, a potenciar nuestra belleza por el nivel de relajación que se alcanza, pero también porque nuestra piel se broncea poco a poco y el cabello se aclara. Si eres de las que adora lucir pelazo en un espectacular rubio y aún nos has conseguido el objetivo, has dado con el lugar correcto, porque hemos averiguado el secreto que comparten las influencers nórdicas que presumen de este tono tan ideal cualquier época del año.

Seguramente que en algún momento has pasado por el salón de belleza y has llevado contigo una fotografía inspiracional para conseguir el mismo resultado, ¿verdad? Ahora seguirás haciéndolo, pero teniendo en cuenta la técnica que tienes que pedir al peluquero para verte con la raíz aún más clarita de la que has llevado hasta entonces y lograr ese efecto tan maravilloso. No importa si estás tumbada en una playa paradisíaca o aún exprimiendo los últimos días en la capital, porque este genial truco beauty podrás ponerlo en práctica en cualquier época. ¿Por qué nos gusta? Porque principalmente nos aporta luz al rostro resaltando nuestras facciones.

¿Qué técnica es?

Te presentamos Scandi-hairline, la tendencia que se ha vuelto viral en TikTok y nos ha conquistado. Como su nombre bien indica, este procedimiento capital se enfoca en el comienzo del pelo y los pequeños mechones que nacen revueltos, aquellos conocidos como baby hairs. Si siempre has querido ser como las chicas extranjeras con un cabello de ensueño, te aseguramos que podrás lograrlo si sigues bien los pasos que han revolucionado las redes sociales. Este movimiento FASHION pretende simular esos reflejos rubios que se consiguen de manera natural al estar expuesta al sol durante un largo tiempo, pero esta vez, sin necesidad de quemarte.

¿Cuál es su función?

Se trata de un método de coloración que aclara el cabello de manera inmediata alrededor de la cara y ayuda a crear una imagen más sana y brillante. El secreto es que la línea principal que hay sobre la frente, consiga mimetizarse con la tonalidad del pelo sin que parezca que has estado en las manos de los expertos. Un efecto sutil que se ha popularizado entre las nórdicas más influyentes de la industria. ¿Cada cuánto tiempo tienes que repasarlo? Normalmente puede aguantar casi perfecto durante 12 semanas, incluso un poquito más, pero todo dependerá de la melena de cada una. Nosotras te recomendamos que para alargar la vida de las visitas a la peluquería optes en la ducha por un champú y mascarilla morada, ya que potenciará el rubio de forma continuada.

¿A quién le queda bien?

Pero cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Como bien sabrás, las tendencias que aparecen no encajan a todas por igual, lo mismo ocurre con scandi hairlines. Según explica Sandra Sadler, co-directora del centro de belleza Coolday, hay que tener cuidado si queremos ponerlo en práctica. "Esta técnica encaja para las que tienen una base ya clarita, con una altura de 7-8. Nosotros hacemos ese tipo de contorno de una manera muy discreta con babylights extrafinos, siempre teniendo en cuenta la altura de la base para que esté siempre clarita y luego se matiza para conseguir aún más naturalidad. Pero no vale para nada a las que son morenas y quieren aclararse, además hay que tener cuidado si se pone esta decoloración cerca de los ojos, ¡puede llegar a dar reacción!".