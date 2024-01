El truco más rápido para controlar el encrespamiento de los 'baby hairs'

En los pequeños detalles es donde reside la magia para lucir impecable cualquier día del año, desde la selección de las joyas, al maquillaje y el pelo... Aunque es cierto que este último suele quedarse en el olvido cuando no tenemos demasiado tiempo para arreglarnos entre semana para ir a trabajar. ¿Eres de las que, a pesar de utilizar las herramientas de calor y diferentes productos especializados, no consigue despedirse del encrespamiento? Tranquila, porque hemos dado con la solución estrella que se está haciendo viral en las redes sociales (¡por razones más que obvias!) y que podrás poner en práctica incluso cuando esté lloviendo.

Al igual que parece misión imposible dar con el pantalón vaquero perfecto, en términos beauty, lucir una melena de sobresaliente no es tarea fácil. No hay momento que pase que no queramos llegar a nuestra cita como si hubieramos estado en la peluquería, ¿verdad? Un objetivo no apto para todos los bolsillos, por eso, entre los trucos que bucean por Internet, hay uno bajo el nombre flyaways hair que promete darnos con el secreto que comparten los expertos. ¿No sabes de qué se trata? Sigue leyendo para averiguarlo, porque querrás añadirlo a tu rutina frente al espejo por lo bien que funciona.

Son muchos los consejos que hemos escuchado por parte de los profesionales para deshacernos del temido encrespamiento, pero hay un detalle que parece que pasaba desapercibido: ¿cómo podemos controlar los baby hairs que nacen desde la raíz? Sí, esos pequeños y finos pelos que aparecen sobre la cabeza y que pueden incluso destuir una imagen impecable. ¡Sabemos como hacerlo! Un tutorial de más de seis millones de visualizaciones en TikTok de la influencer Brigette nos ha desvelado con qué producto y herramienta (seguramente las tienes en tu tocador) puedes conseguirlo. Parece magia, ¡pero es ingenio!

Antes de dar por finalizado el proceso de arreglarte y triunfar con tus amigas en la calle, simplemente necesitarás buscar en ese cajón que tienes olvidado dos objetos: una brocha limpia de pelo esponjoso (según explica la tiktoker) y laca. Sí, ¡como lees! Lo único que debes hacer es pulverizar varias veces sobre ella y aplicarla sobre la raíces a toquecitos suaves, ¡y listo! Así podrás manejar los cabellos rebeldes de forma sencilla, rápida y económica, ¡estarás guapísima!