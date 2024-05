El error que posiblemente estabas cometiendo al usar champú en seco

No es ningún secreto que la carta de presentación hacia el mundo es la imagen y la seguridad que proyectamos de una misma, ya sea para acudir a una reunión de trabajo, una cita romántica o una boda. Desde la selección del look, hasta el maquillaje y cómo llevemos el pelo son aspectos que aportan mucha información sin mediar palabra alguna, razón por la que hay que cuidar nuestro aspecto para dar lo mejor de nosotras. Seguramente que en alguna ocasión te has sentido familiarizada cuando sientes que no llevas la melena recién limpia y no puedes pasarte por casa antes de ir al evento en cuestión, ¿verdad? Y aquí aparece nuestro salvavidas, el champú en seco.

Este genial producto en polvo que se aplica en formato spray sobre la raíz, es cada vez más usado entre las usuarias, es uno de los top ventas de las marcas capilares, y no nos extraña porque se ha convertido en muy poco tiempo en todo un básico de nuestra bolsa de aseo, ¡casi al igual que el cepillo de dientes y la crema hidratante! Pero para nuestra sorpresa, lo estábamos utilizando mal (¡hasta ahora!) y no conseguíamos el resultado impoluto que prometía, sigue leyendo para descubrirlo. ¿En qué nos equivocábamos? Seguramente que has sido de las que creía que gracias a su magia (y formulación) podías utilizarlo directamente sobre el pelo sucio y lograrlo mantener limpiarlo por mucho más tiempo sin pasar por la ducha: ¡error!

Este cosmético mítico que seguramente llevas siempre en el bolso y que aplicas en cualquier momento y lugar del día, esconde un gran poder y, gracias a Sandra, directora del salón de belleza madrileño Coolday, vamos a aprender a utilizarlo de la manera correcta para sacarle el máximo partido. "Personalmente lo recomiendo cuando el pelo no está lavado a los dos o tres días. Aunque es cierto que para los cabellos finos se puede utilizar para dar más cuerpo y textura cuando está recién limpio, porque va aportar esa densidad que tanto gusta. Pero realmente, el uso del champú en seco es cuando hay un poquito de sebo en la raíz, y lo que éste hace es absorver la grasa y permitir aguantar uno día o dos días más".

Otro detalle esencial que debes de tener en cuenta siempre, independientemente de la marca del producto e incluso el olor, es pulverizarlo sobre la raíz, nunca sobre las puntas, y masajearlo ya sea con un peine o las yemas de los dedos delicadamente. Con este gesto lograrás hacer desaparecer el polvito blanco que suelta y que penetre mejor en las capas más profundas, y voilá, ¡lista para lucir pelazo!