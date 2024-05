Este es el secreto para hacer un bonito y sencillo recogido de flamenca si tienes el pelo corto

Si eres de aquellas que habitualmente llevan el pelo cortito, o de las que se suman a ello en la época de calor buscando un cambio de look, has dado con el lugar adecuado para descubrir un nuevo y bonito recogido. En plena época de bodas, celebraciones, fiestas y ferias, a veces no es solo complicado encontrar un vestido de invitada con el que sentirte guapísima al igual que unos zapatos cómodos y estilosos, también nos surgen dudas sobre qué hacer con la melena, ¡sobre todo si vas vestida de flamenca!

- Las 'influencers' sevillanas nos desvelan sus trucos para ir guapísimas a la Feria de Abril

Pase el tiempo que pase, la flor es el complemento esencial para completar el traje, independientemente del color, el estampado y la silueta, es la mejor excusa para sumarnos a este carro FASHION sin caer en el error. Aunque hay varias tendencias que se pasean por el albero, como combinar varias a modo de tocado, nosotras te proponemos que apuestes por añadir solo una flor grande en un tono que favorezca a tu rostro. Y no te preocupes si crees que no tienes suficiente volumen y largura para conseguir un buen resultado, porque hemos descubierto el secreto para poder crear un peinado sin necesidad de ser una experta en materia.

- Hemos descubierto por qué usábamos mal el colorete y no conseguíamos el efecto 'buena cara'

Entre todos los trucos que comparten las influencers andaluzas en las redes sociales, como por ejemplo cómo vestirse bien para triunfar en las ferias del sur, hay uno en términos capilares que nos ha llamado la anteción por su efectividad, ¡y está al alcance de todo el mundo! Seas morenas, rubia, castaña o pelirroja, este tipo de beauty look es la solución más sencilla y exprés que puedes poner en práctica hoy mismo si quieres añadir el complemento clásico. Y, si este año no vas a disfrutar de las sevillanas y el rebujito, no pasa nada, también puedes lucirlo en las bodas que ya tengas agendadas.

- El truco viral con el que conseguir un maquillaje 'smokey eyes' perfecto en diez segundos

El truco estrella

Con casi dos millones de visualizaciones en menos de un mes, el tutorial que ha compartido la usuaria Isabel Cintas en TikTok, nos ha resuelto la incógnita que llevábamos un tiempo pensando. Por fin hemos aprendido la forma más sencilla y rápida para recoger la melena corta, simplemente tendrás que seguir estos cinco pasos y utilizar pequeñas gomas elásticas (a ser posible del color de tu pelo para que no destaquen), ¡no puedes saltarte ninguno si quieres un resultado de diez!