Los infalibles de Sassa de Osma en Madrid: abrigo estampado y jersey 'eco' español

La edición Otoño/Invierno 2023-2024 de Paris Fashion Week aún no ha concluido, pero Sassa de Osma ha decidido regresar esta misma semana a Madrid tras acudir únicamente al desfile de Dior, que tuvo lugar el pasado martes. De hecho, dos de sus cuñadas, la Alejandra de Hannover y Carlota Casiraghi, continúan en la capital de la moda, haciendo acto de presencia en los últimos desfiles de la temporada. Una vez llegada a Madrid, la mujer de Christian de Hannover ha cambiado los vestidos de flores bordadas, su sacrificio de estilo ante las frías temperaturas de París, por los looks de básicos abrigadores que deseamos copiarle antes de que se acabe el invierno.

VER GALERÍA

- Sassa de Osma, en el 'front row' de Jorge Vázquez con un innovador traje vaquero

Un abrigo estampado: la clave para dar un giro a tus básicos

Se puede ir sencilla y lucir tan elegante como si hubieses meditado tu look durante horas. El secreto de Sassa para conseguirlo es echar mano de un abrigo llamativo, de suave lana estampada con cuadros de colores, y con unos sofisticados puños de pelo. Lo mejor de estas prendas abrigadoras es que no hace falta inventar combinaciones innovadoras para construir un look de diez: selecciona piezas básicas de la misma gama cromática.

En su caso, la abogada y diseñadora de origen peruano ha escogido unos pantalones culotte de color berenjena y un jersey de punto azul marino, en sintonía con el patrón geométrico.

VER GALERÍA

- ¿Por qué gastamos pequeñas fortunas en deportivas de lujo con aspecto viejo y sucio?

Las zapatillas desgastadas que son tendencia

Ha aplicado lo mismo al momento de seleccionar los complementos, destacando el bolso Bubble de cuero en tono vino, de Mois & Sass (295 euros), la firma que dirige junto con Moira Laporta. Asimismo, calza sus zapatillas blancas con detalles morados y verdes, de Golden Goose, un sello de calzado de lujo célebre por su aspecto naturalmente desgastado.

Concretamente, se trata del modelo Super-Star, que agrega una gran estrella en el lateral y que cuenta con un efecto 'sucio' que se ha convertido en su seña de identidad y ha conquistado a numerosas celebrities, desde Ana de Armas hasta Tamara Falcó. Su precio ronda, aunque cueste creeerlo, los 500 euros.

VER GALERÍA

El look de oficina más cómodo: un jersey de lana eco' y pantalones anchos

Si los colores y los zapatos llamativos no son lo tuyo, guíate por el segundo estilismo que Sassa ha querido compartir en su regreso a Madrid. Su prenda protagonista es un jersey extragrande de cuello vuelto realizado con 100% lana española de carácter sostenible, extaída y tratada por pastores del norte de España, donde "todas las ovejas locales que proporcionan esta lana han sido tratadas con mimo", según explican desde Babaà.

VER GALERÍA

- El look 'lady' más rompedor de Alejandra de Hannover: top con aberturas y minifalda de tweed

Sassa ha conjuntado este jersey de lana ecológica y made in Spain con unos pantalones de traje marrones de corte recto, que firma Hermès, y unos zapatos de piel al tono con suela dentada ultracómoda, de Lola Cruz. Así, la princesa de Hannover lleva el minimalismo a niveles insuperables, prescindiendo además de cualquier otro accesorio. Y es que no los necesita si lo que busca es componer el perfecto look de trabajo de aires masculinos, sin recurrir al taconazo o a las joyas excesivas.