El look 'lady' más rompedor de Alejandra de Hannover: top con aberturas y minifalda de tweed La hija más joven de Carolina de Mónaco no quiso perderse el desfile de Giambattista Valli en Paris Fashion Week

Las estilosas sucesoras de la Familia Real de Mónaco han heredado no solo sus bienes, títulos y responsabilidades como miembros de la monarquía sino también, una invitación fija cada temporada a los desfiles de Paris Fashion Week. A principios de esta semana, veíamos a Sassa de Osma en el front row de Dior junto con su íntima amiga, la princesa Cleopatra de Oettingen Spielberg, pero ni rastro de su cuñada, la princesa Alejandra de Hannover, que suele acudir a las presentaciones de la maison francesa. Había que esperar hasta esta tarde, a la presentación de Giambattista Valli, para volver a ver a la hija menor de Carolina de Mónaco en la capital de la moda y el amor.

VER GALERÍA

- Alejandra de Hannover se inspira en su hermana Carlota para este posado con su novio

Alejandra de Hannover sorprende con un arriesgado look en París

Una vez más, pudimos ver a la princesa de Hannover en las primeras filas de París, apenas un mes después de su más reciente aparición, cuando acudió a la Semana de la Moda Masculina junto con su novio de seis años, Ben-Sylvester Strautmann. Este, sin embargo, asistió en solitario al desfile de la temporada Otoño/Invierno 2023-2024 de Giambattista Valli, una de sus firmas de cabecera, lo que la hizo el centro de todas las miradas, especialmente a causa de su ecléctico look de estilo lady.

VER GALERÍA

Minifalda de tweed, aberturas en su top, zapatos con pedrería...

No es Blair Waldorf, la icónica protagonista de Gossip Girl, pero podríamos decir que el conjunto seleccionado por la hermana de Carlota Casiraghi se ha inspirado en la estética Lady o Plazacore que ella puso de moda hace 15 años, una que está volviendo con fuerza entre las chicas de moda.

El look de Alejandra está compuesto por un top negro de bustier con abertura geométrica en su pecho que deja al descubierto el escote y una minifalda de tweed ultrasofisticada con medias de cristal, todo rematado por una chaqueta oversize de intenso color azul cobalto con solapas. Por último, recogió su pelo hacia atrás con un gran lazo negro, único componente de su look de belleza sencillo y ultrafemenino.

VER GALERÍA

- Pauline, Olympia, Carlota... las 'royals' que arrasan como invitadas en la capital de la moda

Sus complementos no pasaron del todo desapercibidos, ya que contribuyen a hacer de este un look de alto impacto que no esperábamos por parte de Alejandra de Hannover. En lugar de decantarse por bailarinas bicolor, sello distintivo de su zapatero, escogió unos salones slingback de malla negra bordada con pedrería y tacón bajo rematado con una perla, de Giambattista Valli (1.200 euros). Asimismo, siguió la incipiente tendencia de los maxibolsos con el acolchado modelo AirBag (2.000 euros) de la misma firma, que desplaza a los formatos pequeños que habían imperado estos últimos años.

VER GALERÍA

Giambattista Vallli, el desfile donde más arriesga

La princesa de Hannover no es precisamente la más arriesgada al momento de vestir. Son sus básicos sofisticados los que la convierten en un referente para las chicas clásicas que buscan darle un giro juvenil, pero sutil, a sus estilismos. Sin embargo, es aquí, en París, y de la mano de Giambattista Valli, donde suele salir de su zona de confort. El pasado mes de octubre, para la presentación de su colección Primavera/Verano 2023, la joven aristócrata estrenó un minivestido estampado de leopardo con botas altas de tacón, un look que ella misma no había conseguido superar hasta hoy.