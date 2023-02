Alejandra de Hannover se inspira en su hermana Carlota para este posado con su novio

Son escasas las ocasiones que tenemos para ver a la princesa Alejandra de Hannover en algún evento público, especialmente acompañada de su novio, Ben-Sylvester Strautmann, con quien mantiene una sólida relación desde hace seis años. Incluso podríamos decir que el heredero alemán es uno más de los Grimaldi desde que la hija menor de Carolina de Mónaco lo incluyese en la foto familiar del último Baile de la Rosa, pero extrañamente no habían posado juntos desde entonces. Lo bueno es que todo parece ir viento en popa, ya que los jóvenes, que comparten además su pasión por la moda, acudieron de la mano al más reciente desfile masculino de la firma Celine.

Alejandra de Hannover posa con su novio en Paris Fashion Week

La pareja posó sonriente para los fotógrafos con sus looks de Celine antes de entrar al recinto para ser testigos del lanzamiento de la colección masculina Otoño/Invierno 2024 de la firma capitaneada por Hedi Slimane, exdirector creativo de Saint Laurent. Tanto la princesa como su chico vistieron piezas de colecciones previas, coordinados con sus chaquetas de cuero, aunque Alejandra ha optado por un estilismo más formal, sin zapatillas ni camisetas gráficas.

La elección del look de la princesa de Hannover no es casual. Desde hace décadas, Carolina de Mónaco ha apostado por las chaquetas de corte parisino con botones dorados (sean de tweed o de cuero) en sus conjuntos básicos de vaqueros, una táctica que ella aprendió de su amigo Karl Lagerfeld y que también ha heredado Carlota Casiraghi. A pesar de su carácter más discreto, no existe duda de que Alejandra ha pedido a su hermana algunos consejos de estilo, considerando el amplio expediente de la actual embajadora de Chanel en el mundo de la moda.

Heredera de estilo de su hermana Carlota

Allá por el año 2017, la primogénita de Carolina de Mónaco aún ejercía de imagen para Saint Laurent y decidió llevarse a la princesa de entonces 18 años al desfile Primavera/Verano 2018 de la firma francesa, que tuvo lugar junto a la Torre Eiffel. La imagen de las hermanas llegando a la presentación dio la vuelta al internet instantáneamente por sus rompedores looks de cuero.

Con el tiempo, ambas se han distanciado de esta estética roquera tan propia de la etapa de Hedi Slimane al frente de Saint Laurent, siendo el paso de Carlota a Chanel uno de los detonantes del cambio. Así, han sustituido los leggings de piel por los vaqueros rectos, y los taconazos de plataforma por las bailarinas.

Un look, dos formas de interpretarlo

Tan solo el pasado mes de septiembre, fuimos testigos de nueva evidencia que reafirma la conexión entre las dos nietas de Grace Kelly cuando Alejandrá asisitó al front row de la colección Primavera/Verano 2023 de Dior en el marco de Paris Fashion Week. En un primer momento, nos fascinó su atemporal look marinière de vaqueros anchos con salones de punta cuadrada, tan clásico como parisino, pero no tardamos notar su similitud con otro de los estilismos de Carlota.

La socialité presenció el desfile de la temporada Otoño/Invierno 2018-2019 de Saint Laurent desde la primera fila con este look marinero de punto metalizado que complementó con vaqueros rectos oscuros y zapatos de tacón con puntera dorada. ¿Coincidencia o inspiración? Si bien cada una ha impregnado su personalidad a los respectivos conjuntos, se nos hace imposible ignorar las semejanzas de moda entre sus armarios de sangre azul.