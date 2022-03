Camille Gottlieb se inspira en su prima Carlota Casiraghi con el look de cuero más favorecedor La hija de Estefanía de Mónaco comparte con las hijas de la princesa Carolina una fórmula que resolverá tus estilismos de entretiempo

Camille Gottlieb es una de las mujeres más reservadas del clan Grimaldi y son escasas las ocasiones en las que comparece públicamente con el resto de miembros de la familia. Aun así, con tan solo 23 años, ha acumulado más de 88.000 seguidores en sus redes sociales. La hija pequeña de Estefanía de Mónaco despunta por su increíble parecido con su abuela, la legendaria Grace Kelly, y por sus sofisticadas elecciones de estilo, casi siempre inspiradas en otras royals expertas en moda, como su propia prima Carlota, la musa detrás del look más cañero de la joven princesa hasta la fecha.

Un look fácil de copiar, inspirado en Carlota Casiraghi

De los espontáneos posados de Camille en redes podemos concluir que le fascinan el color negro, las camisas básicas y las americanas estructuradas, pero no se nos hubiera ocurrido que en su armario de diario también dejaba hueco para las prendas de cuero que, juntas, forman un tándem cañero perfecto para afrontar las últimas semanas de invierno. Así lo ha demostrado con este look de cazadora de cuero oversize y leggings de piel que culminó con el bolso Dior Bobby, también confeccionado en este tejido resistente. El formato holgado y masculino de la chaqueta se ve equilibrado por los pantalones entallados, que estilizan las piernas sin esfuerzo alguno, facilitando el uso de un calzado plano del mismo estilo, como unos botines militares o mocasines chunky.

Carlota Casiraghi es sin duda un referente de moda para su prima pequeña. Quedó en evidencia por primera vez el pasado diciembre con su look navideño de chaqueta de tweed cruzada de Chanel, una prenda de la maison que la mujer de Dimitri Rassam luce constantemente como embajadora estrella de la firma. De hecho, fue protagonista del último desfile de Alta Costura... ¡montada a un caballo! Tres meses más tarde, la hija menor de Estefanía vuelve a poner sus ojos en el arriesgado estilo de su prima por un total look de cuero que esta llevó a un desfile de Etam hace exactamente una década. Su pasión por el refinado tejido de lana, las chaquetas roqueras y los complementos vistosos es una heredada directamente de Carolina de Mónaco, quien hace treinta años figuraba en cada front row con sus arriesgados looks, tan distintos de los de cualquier otra princesa europea.

Asunto de familia: así lo lleva Alejandra de Hannover

A pesar de su carácter más discreto, Alejandra de Hannover (22 años) también ha copiado a su hermana Carlota la combinación de leggings oscuros con cazadora de cuero; la suya, en un formato blazer más refinado que remató con unos elegantes salones clásicos, demostrando que este tándem aparentemente casual puede ser el aliado perfecto para una noche de fiesta. Esta imagen fue capturada en 2017, en su llegada al desfile de Saint Laurent que tuvo lugar junto a la Torre Eiffel.