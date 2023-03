¿Falda y pantalón en un mismo look? Es posible hacerlo sin caer en los errores de la moda Y2K

La técnica de la superposición de prendas o layering consiste en sumar varias capas de ropa para protegerte del frío o sacar el mayor provecho a tus prendas de entretiempo. Existen combinaciones más convencionales que otras, por lo que no es sorpresa ver por la calle a una chica conjuntando sus jerséis con vestidos o camisas clásicas. Una de ellas, sin embargo, fue tan popular hace 20 años que juramos no volverla a llevar... ¡hasta ahora! Nos referimos a la costumbre dosmilera de incluir falda y pantalón en un mismo look, una que, por atrevida que sea, se presenta como la mejor alternativa para eludir las bajas temperaturas estas últimas semanas del invierno. Y no lo decimos solo nosotras: las prescriptoras de estilo con más seguidores nos sugieren cinco opciones para no fallar en el intento. ¡No te lo pierdas!