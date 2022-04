Llevar vestido con pantalón es la tendencia 'años 2000' que promete revolucionar la temporada

Fue una de las tendencias complicadas de los años 2000 y ahora gracias al éxito del estilo Y2K promete revolucionar los looks primaverales. La combinación de vestido con pantalón multiplica su presencia de forma lenta pero continua en el Street Style, de París a Milán. Muchas expertas de la industria optan por dar un nuevo aire a los vaqueros de fondo de armario, que se cuelan debajo de todo tipo de vestidos. Hay quien opta por transformar el look de fiesta convencional añadiendo bajo el vestido de lentejuelas unos tejanos anchos, o quien se decanta por una fórmula más relajada al incorporar encima de un pantalón wide leg un vestido holgado camisero. Descubre en los nuevos tops looks algunas de las claves para probar con la tendencia ideal para chicas que no son como las demás.

