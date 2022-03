Lily Collins posa con el look que nunca llevaría en 'Emily in Paris' La actriz apuesta por un cómodo y estiloso conjunto que se aleja totalmente de su imagen en la serie

Aunque lleva trabajando en cine y televisión desde 2009 y ha compartido cartel con figuras de la talla de Julia Roberts o Tilda Swinton, Lily Collins ha visto cómo su popularidad crecía como la espuma en los últimos meses a raíz de la serie Emily in Paris. En ella, la actriz interpreta a una joven estadounidense que se muda a la capital francesa por motivos de trabajo y revoluciona la oficina y el vecindario con su desparpajo y, por supuesto, sus nada discretos looks. Sin lugar a duda, la moda se ha convertido en uno de los reclamos más potentes de esta divertida ficción, y es que los estilismos de nuestra adorada Emily y sus amigas corren a cargo de Patricia Field, quien también vistiera a Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte en Sexo en Nueva York. Sin embargo, Lily nos ha dejado más que claro que, en la vida real, sus conjuntos poco o nada tienen que ver con los de su personaje.

VER GALERÍA

Amor por los básicos atemporales

El perfil de la intérprete se ha convertido en una ventana en la que sus fans pueden descubrir las últimas novedades acerca de la serie, así como sus reflexiones personales, algunos detalles de su vida privada o sus looks. Aunque en la alfombra roja sus elecciones han demostrado estar a la altura de cualquier personaje de Emily in Paris, en el día a día prefiere la comodidad y el minimalismo, tal y como dejan constancia las últimas fotografías que ha compartido. Acompañadas de la frase "si el té verde fuera una persona", ha subido varias instantáneas de un día nublado de playa, en las que posa con prendas de fondo de armario que jamás llevaría su alter ego (o, al menos, no combinadas de esta forma).

- Anaïs Weill, la argentina de 'Emily in Paris', nos desvela cómo es trabajar en la serie

VER GALERÍA

El opuesto a su personaje

Como prenda protagonista, ha elegido un jersey de punto del tono 'té verde' al que hace referencia en el pie de foto, un diseño amplio bajo el que luce una sencilla camisa blanca. Ha agregado a estas prendas unos pantalones caramelo anchos y unas deportivas blancas y grises, y ha optado por un look de belleza muy natural, con un moño bajo desenfadado que deja mechones sueltos. Esta opción, ideal para un día de desconexión en el que busca la comodidad, dista mucho de los looks que lleva en su exitosa serie. Desde el primer capítulo, los conjuntos de Emily se han caracterizado por su maximalismo, su atrevimiento y su nulo miedo a innovar con nuevas mezclas de estampados y colores, motivo por el que alguno de los personajes parisinos no duda en etiquetarla de 'hortera'. Sin embargo, la realidad es que el armario de este personaje es tan excéntrico como hipnótico, y ha cautivado a los fans de la moda con su optimismo.

- Las tendencias más bonitas y ponibles de la segunda temporada de Emily in Paris

VER GALERÍA

Ni un detalle sin estudiar

Los looks de Emily son todo lo contrario a la estética effortless que emanan las últimas fotografías de Lily: totalmente medidos al detalle, con accesorios que no pasan desapercibidos y, casi siempre, taconazos de infarto. Además, en cada episodio lleva el pelo perfectamente trabajado con tenacillas, sin un pelo fuera de lugar, y un maquillaje igual de meticuloso. La realidad es que, aunque sean opuestos, ¡ambos estilos nos encantan!