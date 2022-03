Consigue el estilismo 'Mediterráneo' de Sara Carbonero con vestido 'Bardot' y sandalias de cuña

Es bien sabido que Sara Carbonero se encuentra entre las españolas que primero lucen las piezas que triunfarán en los próximos meses. En vista del alza repentina de las temperaturas estos días, no sorprende que, por tanto, esté compartiendo con sus seguidores looks estivales para la ocasión. Aunque no por ello deje a un lado sus vaqueros anchos de confianza, un pantalón perfecto para el verano, parece que la presentadora comienza su transición de estilo hacia la sección de vestidos amplios y ligeros. Ayer, disfrutó de un paseo por el centro de Madrid, que aprovechó para estrenar un diseño propio en conjunto con unas sandalias de rafia made in spain y capazo a juego.

De la ciudad a la playa

El último estilismo de la presentadora indica que esta ya se encuentra de lleno en 'modo verano'. En la imagen, la vemos lucir un vestido amarillo, de Slowlove, colección de moda sostenible que fundó con la también periodista Isabel Jiménez. Sin embargo, bien hubiera podido llevarlo con sus míticas deportivas planas, pero no ha sido el caso. Como demostró en su último posado de aires más estivales, Sara Carbonero es partidaria de cambiar el zapato cerrado por el calzado de rafia que es tendencia entre las mujeres con más estilo.

El vestido de Sara Carbonero es un diseño midi en tonalidad amarilla de manga corta y con botones de madera, de Slowlove. No es casualidad que el catálogo de la firma nos anime a combinarlo con sandalias de cuña en rafia, pues así mismo ha hecho la presentadora, dándonos pistas sobre el posible look ganador del verano de 2021.



En cuanto al calzado, su elección ha sido la sandalia de cuña Tahiti de 7 centímetros en piel lisa color marrón con detalle de tira en el mismo tejido y planta acolchada, de Popa, marca de calzado española inspirada en los paisajes del Mediterráneo.

Esencia del Mediterráneo

A pesar de que Sara Carbonero se encuentra a unos varios cientos de kilómetros de la costa, esta ha conseguido trasladar el estilo Mediterráneo a su estilismo para un día de paseo en Madrid. El truco, aparte del acertado calzado local, se encuentra en los pequeños detalles. El favorecedor escote del vestido lleva el nombre de Bardot, en referencia a Brigitte Bardot, icono del cine y de la moda que también popularizó en los años sesenta el peinado desenfadado (y muy chic) por el que ha optado la periodista. La actriz francesa ha sido a través de la historia un referente en lo que a moda estival se refiere, siendo los vestidos lenceros y el estampado de cuadros vichy supertendencia otras de sus grandes contribuciones.

