10 formas de llevar (bien) el color amarillo durante toda la temporada

Lo vimos en su versión más chillona en el desfile de Versace, donde el vestido amarillo con volantes en el bajo se convirtió en una de las prendas protagonistas de la colección de la casa italiana. También Valentino, Prada o Zimmermann se rindieron a esta alegre tonalidad, cada uno con vestidos propios de su estilo. Incluso este color se convirtió en protagonista en la pasada gala de los Oscar, cuando Zendaya se decantó por un espectacular diseño amarillo canario. El Street Style es la prueba final que confirma la buena acogida de esta tonalidad, perfecta para los días de verano (y para resaltar el bronceado, no lo olvides). Aunque no es tan difícil de llevar como puede parecer a simple vista, es cierto que no encierra la versatilidad del negro o blanco, por eso, para evitar caer en errores, repasamos las 10 maneras de rendirse al amarillo esta temporada. ¡Dale a play y no te lo pierdas!

