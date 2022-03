Nuria Roca o la prueba definitiva de que los vestidos de flores también se llevan en invierno La presentadora, en honor a uno de sus estampados favoritos, enamora a todos con su último look

En un año en el que las colecciones de moda están plagadas de las novedades más irresistibles, resultaría un auténtico desperdicio no lucirlas todas (o la mayoría de ellas). Es justo lo que ha debido pensar Nuria Roca que, desde que descendieron las temperaturas, sus apuestas otoño-invierno 2020/21 no están dejando a nadie indiferente. Concretamente, la presentadora se ha puesto las pilas y está dispuesta a derribar mitos con la ayuda de la moda. Concretamente, a través de los colores, formas y estampados con más poder. Su último look es prueba de ello.

Nuria Roca demuestra que los vestidos de flores también se llevan en invierno

Muchas de las seguidoras de la presentadora ya son plenamente conscientes de qué prendas son tendencia este otoño-invierno por encima de muchas otras. Esto se debe a que Nuria Roca no ha parado de dar lecciones de estilo casi a diario, sobre todo, a través de las prendas y accesorios más protagonistas de la temporada. Hablamos de la forma en que llevó pantalones como los balloon, pero también los clásicos de cuero o los setenteros de corte flare. Y no solo pantalones, sino que la presentadora también se ha atrevido con los jerséis extraoversized, los trajes protagonistas y los vestidos de flores de invierno. Uno de ellos lo combinó de la forma más acertada con un chaleco estilo wrapped y este último, de Magnolya Collection (239 euros) es perfecto para llevar con zapatillas blancas o botas cow boy.

Cómo combinar un vestido de flores con estilo esta temporada

La clave para llevar estampado de flores en invierno, ya sea a través de un vestido como el de Nuria Roca, un jersey, una falda o una blusa, es apostar por una correcta selección de tonos neutros. Pero no cualquier neutro vale, sino todo aquel presente en la prenda protagonista. Es decir que, como hace la presentadora, identifiques qué colores básicos son notables en el vestido en cuestión y apuestes por prendas y accesorios de dicho tono exacto. En la foto de arriba, Nuria añade chaleco y botas negras, en armonía con gran parte del patrón en su diseño.