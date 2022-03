Los pantalones 'mágicos' de Zara con los que Nuria Roca sustituye los vestidos de fiesta

Solo Nuria Roca sería capaz de convencernos de despedirnos para siempre de los pitillos (por mucho que su reinado haya perdurado en nuestros armarios durante los últimos años). Pero si la colaboradora de El Hormiguero tiene tan claro que el nuevo pantalón estrella es el de fitting suelto, no podemos ignorar su consejo para la nueva temporada. Y es que entre los cientos de miles de seguidores que analizan al milímetro cada look que comparte en su perfil, junto a los televidentes que no se pierden sus apariciones en el programa, ha conseguido convertirse en una de las españolas más influyentes gracias a su estilo. Y, una de las claves de su triunfo es, además del derroche de imaginación del que hace gala con sus originales mezclas (nuestras favoritas son las 'colorinchis'), que combina prendas de las firmas más exclusivas con piezas de marcas asequibles y made in Spain como Zara, mix que ha puesto en práctica en su última combinación.

En la firma de Inditex, Nuria dio con sus vaqueros más cómodos, un modelo ancho con bajo deshilachado y talle alto que, sorprendentemente, convirtió en el lienzo de una combinación muy elegante. Y es que, como punto de partida, mezcló los jeans con un top de terciopelo negro de Mango y, como prenda de abrigo, agregó una espectacular chaqueta americana verde con bordados florales. ¿El resultado? Un estilismo que bien puede sustituir a cualquier vestido de fiesta y nos permite exprimir al máximo dos de los básicos del armario: los vaqueros y las blazers de alto impacto.

Las nuevas chaquetas de fiesta

Aunque sus pantalones son de la temporada pasada, Zara ha actualizado el modelo lanzando nuevas versiones muy similares, para todas aquellas que quieran imitar a la presentadora. La chaqueta que escogió es un modelo de fantasía firmado por Zadig & Voltaire (495 euros) y promete darle nuevas oportunidades a las prendas más atemporales, actualizándolas acorde a las tendencias de la nueva temporada. Aunque el diseño con los detalles florales en rojo, azul y amarillo no fue el único encargado de darle un toque sofisticado a la composición (y convencernos de que los vestidos han pasado a la historia).

Subir la temperatura con los complementos

Sus zapatos de tacón de color rosa, un modelo de Prada que ha lucido en varias ocasiones según la propia Nuria, no solo sumaron centímetros de altura, sino que se convirtieron en el broche perfecto al darle una pincelada enérgica al look otoñal. Miles de seguidores dejaron su 'me gusta' a la nueva mezcla ideada para su paso por el plató entre los que se encuentra el de Pilar Rubio, a quien también podríamos imaginar llevando este look (quizás con unos botines de cordones dándole un toque más roquero).