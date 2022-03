Nuria Roca renuncia a los pitillo por estos vaqueros 'cropped flare' de Zara que hacen tipazo

A pesar de que ella misma confiesa que no comprende el motivo de su éxito en redes, lo cierto es que Nuria Roca atesora ya más de 700.000 seguidores que adoran conocer los detalles de su día a día, sus rutinas de belleza y, por supuesto, sus siempre coloristas y originales looks. La presentadora se ha convertido casi sin quererlo en toda una influencer, y es que cada vez que aparece en El Hormiguero su perfil se llena de comentarios en los que la gente (e incluso otras celebrities) le pregunta por cada una de las prendas y accesorios que lleva. Por este motivo, desde hace unos meses ha tomado la costumbre de compartir imágenes de estos estilismos y explicar de dónde es cada cosa, siempre bajo la etiqueta #paratodoslosquemepreguntáispor. Esta semana ha continuado con esta rutina y publicó una fotografía en la que reafirma los pantalones cropped flare como la alternativa ideal a los pitillo.

VER GALERÍA

Nuevo look, mismo estilazo

La presentadora estrenaba en su sección semanal su nuevo flequillo, detalle que ha cautivado a sus seguidores (y a su marido, Juan del Val). Sin embargo, no ha sido lo único que acaparaba las miradas, y es que ha optado por un conjunto de lo más estiloso protagonizado por una sofisticada blazer de seda estampada en tono salmón de la firma Momoni, que ha lucido sobre un sencillo top crudo de eseOese. Sin embargo, la prenda que más nos ha llamado la atención ha sido el pantalón, y es que Nuria demuestra una vez más que ha encontrado la alternativa ideal y más favorecedora a los pitillo. De nuevo, ha recurrido al corte cropped flare mediante unos vaqueros oscuros de Zara con bajo deshilachado.

- Nuria Roca cumple los deseos de sus fans... ¡y se corta el pelo!

VER GALERÍA

Básicos atemporales

No es la primera vez que apuesta por diseños de este tipo, y es que en los últimos meses han sido muy recurrentes en su armario. Siguiendo la máxima de que, a veces, menos es más y renunciando a su adorada paleta de color neón, Nuria se decantaba el pasado noviembre por un perfecto look otoñal compuesto por básicos de moda que siempre funcionan. De esta forma, escogió un sencillo jersey negro de cuello redondeado perteneciente a Zara, un modelo, que, tal y como explica la propia Nuria, es 'finito y anchito para que no dé calor'. En el brazo, intuimos una chaqueta tipo blazer de cuadros, y, en cuanto a los accesorios, remata con botas de tacón cómodo de Acne Studios y bolsito bandolera con detalles de tachuelas firmado por Zadig et Voltaire.

- Nuria Roca confirma el traje rojo de Zara como su nuevo básico más fácil de combinar

VER GALERÍA

Así potencia las curvas

A pesar de que los diseños skinny siguen siendo una apuesta segura para miles de mujeres, cada vez son más las que prefieren buscar nuevas fórmulas, como es el caso de la presentadora. Ella ha lucido en anteriores ocasiones modelos tipo palazzo, rectos e incluso baggy, pero sus redes nos demuestran que sus preferidos son los cropped flare. Pero, ¿qué significa este término? Literalmente, se traduce como cortados acampanados, lo que quiere decir que realzan las curvas como los campana pero aportan mayor comodidad al dejar los tobillos despejados.

- Los nuevos pantalones destacan las curvas como un pitillo (y son mucho más cómodos)

VER GALERÍA

Pura versatilidad

Cuentan con patrón entallado sin ser excesivamente ajustado y se ensanchan ligeramente en el bajo, creando un favorecedor contraste que favorece a todo tipo de cuerpos. Si, como Nuria, escoges además uno que cuente con tiro alto, el efecto estilizador se multiplica. La presentadora tiene varios vaqueros con este patrón, tanto en el tradicional tono azul como en negro, y los combina con todo tipo de calzado, desde botines hasta deportivas o incluso stilettos, demostrando su versatilidad.

- ¿Nuria Roca o Máxima de Holanda? La imagen más 'royal' de la presentadora

Loading the player...

El debut Nuria Roca en televisión con 21 años