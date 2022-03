¿Nuria Roca o Máxima de Holanda? La imagen más 'royal' de la presentadora

Una lluvia de color es lo que suele acompañar a Nuria Roca cada vez que se coloca delante de las cámaras de televisión. Ha conseguido convertirse en una referencia para las amantes de los looks más originales en los que las tonalidades más vivas del armario no pueden faltar. Y es que no hay combinación que se le resista: rosa con amarillo flúor, naranja con azul... Una serie de mezclas 'colorinchis' que demuestran que solo hace falta imaginación para exprimir al máximo el armario. También su última combinación, para su paso por el plató de El Hormiguero, sigue esta línea con una ventaja añadida. Es perfecta para contrarrestar los días más apagados del otoño, tal y como ella misma describió en el pie de foto: "...ya que no abre ⛈ vamos a ponerle un poquito de color y de brillo al día, no? 😜💖❤️💙🖤", escribió debajo de la publicación donde estrenaba el que va a ser el nuevo éxito de ventas de Zara.

Nuria Roca vuelve a triunfar gracias al truco de estilo de las 'royals'

Repasando algunos de los comentarios de los fans, es indiscutible que fue la falda la protagonista de la composición, un modelo firmado por la marca estrella de Inditex. La creación midi de tiro alto se convierte en el centro de atención gracias a los detalles de las lentejuelas. Una tendencia que suele regresar al armario cuando se aproxima la temporada de las fiestas, pero que también tiene cabida en los looks del día a día como Nuria demuestra. Además, las seguidoras de la presentadora están de enhorabuena, ya que por el momento, la prenda sigue disponible y en todas las tallas por 39,95 euros.

Mix de colores

"Eres toda brilli brilli 😜😜" le decían algunas de sus followers sobre el diseño de paillettes. Aunque el reto de Nuria era el de lucirla de una forma compatible con las citas del día a día, sin que resultara demasiado elegante. Lo que consiguió con el resto de elementos de su look. Puede que la recomendación de la propia web fuera la de combinar la falda de lentejuelas con un top rosa pastel sin mangas, creando una combinación color block. Y aunque Nuria siguió la misma estrategia, lo cierto es que prefirió otra mezcla al unir el azul con un vibrante naranja. ¿El resultado? Un mix que bien podríamos verle a Máxima de Holanda, la royal que más experimenta con el armario.

El toque cañero

Agregar una blusa un jersey a una falda o pantalones de alto impacto, es una manera de rebajar la formalidad del diseño. Y fue precisamente lo que consiguió Nuria al incluir un jersey de punto, obra de Designers Society. Además, como toque final, añadió unos botines negros acharolados de Saint Laurent de estilo cowboy, complementos que aportaron un toque cañero a la composición. En definitiva, una mezcla 'todoterreno' de esas que funcionan de la mañana a la noche.