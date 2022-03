Antes Charlene de Mónaco, ahora Máxima de Holanda: reinas y princesas se rinden al fedora

No hay mujer de la realeza capaz de competir con la colección de complementos de Máxima de Holanda. Ella ha hecho de los tocados más sofisticados -y los menos discretos- sus elecciones clave para eventos formales, ¡y para el día a día! También posee un amplio joyero de piezas XL que se convierten en protagonistas de sus looks cotidianos. Y este jueves, la reina de los holandeses recuperaba otra pieza de su selección de accesorios especiales: un sombrero de tipo fedora que no utilizaba desde 2017. Lo eligió para inaugurar la exposición de 'Humania' en el Museo de la Ciencia NEMO de Ámsterdam, una muestra dedicada a los niños sobre la humanidad celebrada solo dos días después de que Charlene de Mónaco llevará un diseño similar en el Día Nacional de Mónaco. ¿Se ha inspirado Máxima en la princesa?

La mujer del rey Guillermo no habría podido escoger mejor ocasión para rescatar de su armario el modelo, ya que prácticamente todas las pasarelas han declarado a través de sus desfiles que el fedora nos acompañará durante los próximos meses, según las tendencias de la temporada. Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Chanel o Alberta Ferretti aprobarían este sombrero con el que la royal remata su look bicolor formado por un vestido de flores en azul marino muy romántico y un abrigo rojo con cuello fruncido.

Obra de su modisto de cabecera, Natan, el vertido pertenece a la colección Otoño/invierno 2019-2020. Aunque el abrigo no permite apreciarlo por completo, tiene las mangas semitransparentes y una falda de largo midi. Los detalles más divertidos fueron los complementos en rojo, como los guantes o los stilettos -el zapato predilecto de las mujeres de la realeza y primeras damas-, que hacían juego con la prenda de abrigo de manga larga. Amiga de jugar con el color block (su predilección por las mezclas cromáticas más inesperadas ha sido replicada por otras royals como Meghan Markle), también su bolso -de mano y rígido- se integraba con los accesorios de la combinación.

Si para Charlene parecía imprescindible respetar el color del sombrero en todo el look, para Máxima de Holanda el fedora solo fue una excusa para crear contraste en sus accesorios. De hecho, contra la apariencia minimalista que buscó la Princesa de Mónaco, la reina de los holandeses quiso sumar todavía más detalles personales con unos pendientes con piedras preciosas transparentes y azuladas, un toque sofisticado perfecto para potenciar la elegancia del vestido de cuello alto con volantes.

