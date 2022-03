Nuria Roca confirma el traje rojo de Zara como su nuevo básico más fácil de combinar

Cada vez que Nuria Roca sube una publicación a su perfil, no puede faltar -acompañando a la imagen-, un texto al detalle que explique a la perfección de dónde es cada una de sus prendas. Y es que sus cientos de miles de fans no pierden de vista las nuevas adquisiciones de la colaboradora de El Hormiguero. Pero incluso cuando se trata de un look reciclado de su fondo de armario consigue llamar la atención por igual. ¿Que cómo lo hace? Muy sencillo, vuelve a crear tendencia gracias a los giros nuevos que idea para sus diseños, actualizándolos según las novedades de la temporada y combatiendo la melancolía de los días grises. Es justo eso lo que ha sucedido con su última elección, una mezcla en rojo y negro de inspiración working que no es un estreno, sino que ha salido de su vestidor y es obra de Zara.

VER GALERÍA

- ¿Quién de 'La isla de las tentaciones' ha copiado la camisa multicolor de Nuria Roca?

" ♥️ b u e n o s d í a s 🖤 El otro día me preguntabais por el traje rojo que llevaba... he tardado un poquito, lo sé, pero aquí lo podéis ver mejor... es de Zara de la temporada pasada pero seguro que ésta tienen uno igual!;) Que tengáis un gran día! 💃🏻" escribió Nuria revelando la firma detrás de su conjunto. Un diseño que llevó por última vez el 9 de octubre, para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana (bajo estas líneas). La presentadora se encuentra en lo cierto, puede que su modelo no se encuentre ya a la venta, pero la firma se ha asegurado de que el conjunto de dos piezas escarlata no falte tampoco este otoño en nuestros armarios sacando nuevas versiones.

VER GALERÍA

Traje + deportivas

En cuanto al resto del look, por mucho que recurre a unos buenos taconazos cuando el estilismo lo pide, en esta ocasión prefirió sacar a la luz su faceta más cómoda combinándolo con unas zapatillas de Essentiel Antwerp. Un original modelo 'pata de gallo' de cierre con velcro y hebillas tipo joya. Y es que parece que lo de combinar un dos piezas tipo sastre con sneakers se está consolidando como una de las tendencias de la temporada. Mary de Dinamarca recurrió a la misma estrategia hace unos días al visitar un club deportivo. Pero no nos hace falta salir del país, la propia Tamara Falcó apostó por unas deportivas blancas, con un traje del mismo color que el de la colaboradora de televisión, para su paso por el Festival de Cine de San Sebastián.

VER GALERÍA

Color comodín fácil de combinar

El rojo es un color tan multidisciplinar que permite cualquier tipo de juego con el resto del armario. Ya sea con matices contrarios como el amarillo o análogos como el rosa o el burdeos, es una tonalidad que potencia cualquier elección. Sin embargo, por mucho que Nuria nos tiene acostumbradas a sus looks 'colorinchis' prefirió crear una combinación más clásica al añadir una camisa de Zara en color negro, una mezcla de alto impacto que resulta especialmente elegante (y que favorece tanto a rubias como a morenas). Como punto final, unas gafas de Saint Laurent remataron la composición -al más puro estilo Victoria Beckham- a su estilismo.