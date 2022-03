El look de Nuria Roca que le ‘rechifla’ a Amelia Bono

Eva González, Edurne o Nuria Roca tienen algo en común, las tres son conocidas por ponerle el punto divertido con sus looks a sus apariciones televisivas. Si en su día a día ya son iconos de estilo -hasta el punto de que tienen a sus miles de fans preguntándoles constantemente por sus nuevas adquisiciones-, para sus citas con las cámaras dejan salir su lado aún más divertido, llevando mezclas que nos encantan. Seguir sorprendiendo no es fácil, pero para eso tienen de su parte su gusto personal, con la originalidad primando ante todo, la verdadera fuente de inspiración a la hora de crear mezclas que conquistan a los televidentes o incluso a su círculo más cercano (sí, incluyendo compañeras de profesión). La colaboradora de El Hormiguero ha sido la última en levantar pasiones con su apuesta, una mezcla muy 'colorinchi', en su línea de estilismos que derrochan tonalidades vibrantes.

Nada más echarle un vistazo a la recopilación de fotos del estilismo que compartió este viernes, lo que más llamaba la atención de su mezcla era el jersey con gigantescas rosas bordadas, una prenda made in Spain que estaría hecha por una de las diseñadoras más conocidas del panorama nacional. "El jersey es de la colección cápsula que ha hecho María Escoté para Desigual", aclaró Nuria en la publicación resolviendo el misterio del origen de su último estreno. Una rápida búsqueda en la web nos confirma que sigue a la venta en todas las tallas con un precio de 149,95 euros. "Disfruta del color de la primavera todo el año. De cuello redondo, de pelo suave y patrón oversize, es agradable al tacto y cae muy bien, lo lleves con lo que lo lleves. ¡Estilo a lo grande!" comentan desde la firma sobre la creación de cuello redondo, que resulta especialmente calentita gracias a los detalles furry.

Con pantalones o a modo de vestido

Una de las peculiaridades que más nos entusiasman de la elección de la valenciana es que, pese a tratarse de un diseño lo bastante largo (gracias al patrón oversize) como para llevarlo de vestido, prefirió combinarlo con unos pantalones por debajo, un modelo en color negro de Anonyme Designers con fitting recto. Para conectar el jersey con el resto de los complementos, añadió unos stilettos en color fucsia que le daban un toque de alto impacto a la composición. La última vez que lució su calzado flúor de Saint Laurent fue este verano, cuando recicló sus pantalones animal print neoyorquinos en una de sus citas con las cámaras del programa.

El aprobado de sus fans

Con la cantidad de fans que no se pierden ni una sola de sus mezclas, no tardaron en llegar las reacciones a su combinación en tonos rosados y negros. "Me rechifla tu look💥😍", aseguró Amelia Bono debajo de la imagen de Nuria. Un comentario al que la colaboradora respondió dándole las gracias y con varios corazones. Aunque no fue la única en enamorarse del estilismo. También Paula Echevarría alabó su elección. "Guapa! 💖💖💖💖" escribió la actriz escogiendo una serie de emoticonos que se sincronizaran con el color de su nuevo estreno. Y si bien alguna de sus seguidoras opinaba que el jersey resultaba demasiado ancho, lo cierto es que el aspecto relajado que logró nos parece muy cómodo y elegante para los próximos meses.