Clara Lago desvela la alternativa a la camisa blanca para llevar con traje

Clara Lago no solo es una de las actrices más famosas del panorama nacional, también es conocida por su faceta de activista cuando se trata de poner el foco de atención sobre problemas como el cambio climático o desde que puso en marcha la Fundación Ochotumbao junto a Dani Rovira. Este martes, la intérprete no ha querido faltar dándole su apoyo a Save the Children en la entrega de premios que han celebrado en Madrid. Quien es una de las primeras en colarse en la lista de mejor vestidas de la alfombra roja, es capaz también de inspirar con su armario incluso en esta clase de eventos, donde la etiqueta es menos formal, por estar muy pendiente de las nuevas tendencias, como fue el acto en la capital española. Ya que se trataba de una cita con un trasfondo solidario, la artista procuró que su estilismo no se convirtiera en el centro de atención -aunque tampoco dejó de lado su gusto a la última y con un toque atrevido- optando por una discreta combinación de personalidad working que nos resuelve todas las dudas para ir a la oficina, otra mezcla a añadir a su colección de combinaciones de la que está siendo una nueva etapa de estilo.

Aunque el traje es un conjunto salido del armario masculino, se ha convertido en una opción muy socorrida cuando buscamos un look sofisticado y sencillo de crear para cualquier cita a lo largo del año. El dos piezas de la actriz, firmado por Liu Jo -lo que confirma su idilio con las firmas italianas más exclusivas-, no era la típica combinación de chaqueta y pantalón en color negro, sino que llevaba un estampado de cuadros Príncipe de Gales que hacía casi innecesario cualquier detalle añadido. Algo que Clara tuvo muy en cuenta.

Y aunque la propuesta de la firma es la de llevar la americana (280 euros) a juego con el pantalón (156 euros) cerrada, la madrileña prefirió darle un toque más informal luciéndola abierta y con las mangas remangadas. Ya que el print de estilo británico se hacía con las miradas, Clara logró que su estilismo no se sobrecargara añadiendo un top lencero de acabado satinado, el relevo de la camisa blanca que además suma puntos de estilo dándole un toque más femenino a la mezcla, por lo que se equilibra de manera automática.

El toque final de su combinación en grises y negros lo pusieron unos stilettos de Mascaró. Un zapato que no solo es el preferido de las primeras damas para sus citas laborales, sino que las modelos y actrices utilizan sin parar. La estrategia de Clara no fue otra que optar por un modelo que aportara un divertido toque de color en granate. Además, el acabado de terciopelo del calzado lo convierte en el accesorio perfecto para ir a la oficina, a la cena de trabajo o incluso para pasar la jornada de Navidad.