El vestido italiano que anuncia el estilo renovado de Clara Lago

Las vacaciones para Clara Lago todavía no han dado comienzo. Y es que en la agenda de la actriz está dedicada a su nuevo proyecto, El cuento de las comadrejas. Para promocionar la comedia, que se estrena este viernes 12 de julio, la intérprete estuvo atendiendo a los medios en Madrid. Y fue en la capital donde pudimos comprobar su estilo renovado: dejó a un lado las firmas españolas y llevó un estilismo con sello italiano. Con un vestido que reversionaba las tendencias de 1980, de mangas abullonadas y largo mini con mucho vuelo, no faltó por su parte el toque de tendencia que demuestra que su estilo sigue siendo referencia para las amantes de la moda. El broche a la última lo pusieron unos zapatos joya, el accesorio que actualizaba el estilismo y que no falta en el armario de las modelos mejor vestidas, quienes, de un tiempo a esta parte, parecen servirle como fuente de inspiración.

De la cabeza a los pies, la actriz llevó un total look de Miu Miu, un vestido de estampado floreado -con diseños blancos y matices azulados de escote palabra de honor-, que es siempre un gran acierto para cualquier cita de verano. Si de Izabel Goulart o Devon Windsor había tomado nota sobre cómo llevar el crop top , parece que el truco de estilo de otra supermodelo también le ha funcionado para su cita madrileña. Y es que el toque final que se convirtió en el plato fuerte fue su elección del calzado, unas sandalias con detalles de cristal también de la casa italiana. Realizadas en cuero plateado con pedrería incrustada (990 euros), este tipo de zapato se ha puesto muy de moda en el armario de algunas celebridades como Kendall Jenner, que lució un diseño en clave Cenicienta millennial.

Ya sea apostando por firmas nacionales reconocidas, cuyas propuestas hemos visto en la pasarela madrileña, como por otras de fuera del país, si algo consigue Clara Lago es impactar a sus seguidores haciendo gala de un gusto impecable y a la última con detalles sorprendentes. El look ideado por el estilista Freddy Alonso -quien ha asistido a la actriz en otras citas de todo tipo, desde alfombras rojas a eventos diurnos-, es también quien viste a María León, Juana Acosta o Ángela Cremonte.

Ya que los zapatos fueron los que pusieron el contrapunto de actualidad a un look que recordaba a la década de la Movida Madrileña, Clara no tuvo problema en dejar que su beauty look también se inspirara en la famosa época conocida por el exceso. Corrió a cargo de la maquilladora y hair stylist, Paula Soroa, ultimar los detalles de su combinación, algo que consiguió con una melena con mucho volumen y pequeñas ondas así como un maquillaje de Sisheido de alto impacto que potenciaba los ojos de la actriz.