Analizamos por qué el estilo 'indie' y desenfadado de Kate Moss nunca pasa de moda

Han pasado tres décadas desde que Kate Moss irrumpió en en la moda con su estilo desenfadado y roquero, ya que, además de consolidarse como supermodelo, pasó a la historia como la impulsora de las estéticas heroin chic, en los 90, e indie sleaze, en los 2000. Es justamente esta última la que está regresando con fuerza al panorama de tendencias, compitiendo cara a cara contra el lujo silencioso. Aunque a algunas les esté tomando por sorpresa, la británica siempre supo que volvería y por eso se ha mantenido fiel a esta imagen sin importar el paso del tiempo.

Por qué el estilo indie sleaze de Kate Moss sigue estando de moda

A sus 50 años, Kate Moss todavía trabaja como si estuviese empezando: desfila para sus firmas preferidas, protagoniza los catálogos cada temporada, es fundadora de su propia agencia e incluso se atrevió a montar una empresa de belleza y bienestar. Sin embargo, las nuevas imágenes de la modelo que Balenciaga publicó esta semana esconden un significado mucho más especial: no se trata de una simple campaña de moda.

En estas fotos, presuntamente imprevistas, vemso que aparece en primer plano el espacioso bolso City, uno de los diseños emblemáticos de la casa fundada por Cristóbal Balenciaga y posiblemente el complemento que marcó la resurrección de la misma con la llegada del siglo XX. ¿Qué tiene que ver todo esto con Kate Moss? Te lo contamos.

El bolso bohemio y descuidado de Kate Moss que cambió la historia de la moda

La supermodelo británica no solo dictó que el Le City (pionero en la sección de "bolsos desordenados") sería objeto de deseo de it girls alrededor del mundo, también fue responsable, en gran medida, de su existencia. Después de ver el debut de este accesorio bohemio y holgado sobre la pasarela, Moss le pidió un ejemplar al entonces director creativo de Balenciaga, Nicolas Ghesquière.

Lo que ella no sabía es que el diseñador inicialmente los había mandado a confeccionar para el desfile de su colección, solo porque no quería que las modelos andasen con las manos vacías. Ni siquiera gustaba a los ejecutivos de Jacques Bogart S.A., que lo consideraban demasiado holgado para ser un artículo de lujo, puesto que los bolsos caros en aquella época solían ser completamente rígidos como sinónimo de calidad.

Finalmente, entraron en producción únicamente 25 modelos, pero una vez que las amantes de la moda se lo vieron a Moss colgado del brazo, la demanda se disparó. El resultado: un éxito masivo y la compra del 91% de las acciones de Balenciaga por parte del Grupo Gucci (actualmente Kering). En pleno auge de los maxibolsos, entre otras tendencias punteras de finales de la primera década de los 2000, tenemos claro que el estilo de Kate Moss está más en boga que nunca.

Con esta campaña, la firma de origen español anunció que su bolso City, sin logos y de aspecto arrugado, será reeditado en múltiples colores y materiales, como ya se hizo con el bolso Le Cagole (una de las tantas variaciones moteras del City) en los años posteriores a la pandemia.

Marcando tendencia desde 1994

Con el furor por el indie sleaze tocando a nuestra puerta, esa estética de vaqueros pitillo rotos, botas militares y medias de rejilla que encabezó Kate hace aproximadamente 15 años, no sería extraño que otros replicados looks de la modelo invadiesen en paralelo los catálogos de Zara, por ejemplo. De acuerdo con las pasarelas Primavera/Verano 2024, los vestidos de transparencias o naked dresses tendrán fuerte presencia en nuestros armarios estivales, y toda seguidora de tendencias que se precie sabe que fue ella quien los puso de moda.

Esta fotografía captura la noche en la que la prensa internacional se hizo eco de su estilo. Nos referimos al concurso Look of the Year, celebrado en el Hotel Hilton de Londres en 1994. El mencionado evento congregó a las supermodelos y socialités más conocidas, enfundadas en sus trajes más originales, pero fue Kate quien atrapó todas las miradas con un slip dress plateado y completamente transparente.

Lo llevó sin sujetador, luciendo solo unas braguitas negras debajo, y, en cuanto al calzado, por si esta fuera poca provocación, se decantó por un par de chanclas, dejando claro que nadie podría dictar protocolo por encima de ella a partir de ese momento.