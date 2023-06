Lila Moss recrea el icónico estilo de su madre en Glastonbury casi 20 años después

Todo festival de música tiene su propia reina, celebrities pioneras que definieron el código de vestimenta de estos eventos. Si Alessandra Ambrosio se encargço de Coachella, sin duda Kate Moss hizo lo propio en Glastonbury. La supermodelo lleva asistiendo religiosamente desde principios de los 2000, cuando logró impactar con sus looks de carácter utilitario que poco a poco fueron calando en la forma de vestir de los asistentes a este evento, que desde los 70 tenía un aire más bien hippie. Casi dos décadas después es su hija quien parece seguir sus pasos, no solo en el terreno profesional, sino también en el festival británico.

La joven de 20 años se ha dejado caer estos días por allí junto a amigas como Olympia de Grecia o la modelo Stella Jones. Y lo ha hecho apostando por conjuntos poco aesthetic, muy alejados de las elegantes elecciones con las que suele acudir a otras fiestas. Dado que Glastonbury se celebra en pleno campo sobre un terreno que rara vez suele librarse del barro, apostar por prendas prácticas es imprescindible. Las botas no pueden faltar, un calzado que Lila Moss ha incorporado en cada uno de sus estilismos de este año, al igual que lo hacía su madre.

Hemos podido ver a la también modelo decantarse por piezas como chaquetas impermeables, pantalón cargo, minifalda de tablas o botas de montaña. Elementos que en su día también su madre incluyó en su armario para Glastonbury, consiguiendo que lo desenfadado también fuese cool.

En 2010, la supermodelo aparecía también con una chaqueta oversize y unos shorts vaqueros de cintura baja, acompañados por el maxicinturón que durante años ha formado parte de sus looks. Como reiteró con este otro atuendo con camiseta básica y minifalda, no se trataba de planificar el outfit al detalle ni conjuntar colores y estilos, sino más bien crear una mezcla propia, sin reglas y siempre con un punto de rebelde informalidad.

Algo que Lila Moss ha heredado, pues esa misma esencia han tenido sus elecciones este año en Somerset, a las que el último día agregaba una camiseta deshilachada y semitransparente, con bordados metalizados, que combinaba con un top triangular de bikini debajo y gafas de sol que nos recuerdan a aquella estética dosmilera.

"La ropa simplemente se pone, no se prepara", decía hace tiempo James Brown, uno de los mejores amigos de Kate Moss, convertido también en su estilista, quien ha llegado ha definirla como "estilosa, pero no estilizada". "Hay gente que planea qué ponerse para Glastonbury durante semanas, pero ella no, ella se decidía el mismo día". Y eso explica uno de sus looks más icónicos del festival: el que llevó en 2005, un minivestido dorado de manga larga con chaqueta de cuero negra, botas Hunter y un cinturón que compró un día antes. Una elección sin planear que, 18 años después, sigue siendo de lo más trendy.