Kate Moss vuelve a lucir su color de pelo más recordado: el rosa de los años 90

Kate Moss es una de las modelos más icónicas de todos los tiempos y su melena rubia, una de sus insignias. Y a pesar de que su trabajo requiere grandes y arriesgados cambios de look, no podemos decir que haya renunciado demasiado a su característica estética. Eso sí, salvo si se trata de teñir su pelo de color rosa.

Puede que no lo recuerdes, pero la supermodelo de los 90 impactó a todos cuando se subió a la pasarela de la mano de Donatella Versace en el desfile de Primavera/verano 1999 de la firma italiana, con un cabello rosa flúor, un color al que vuelve a recurrir en su última campaña de moda.

Han tenido que pasar varias décadas para que Kate Moss vuelva a su pelo más icónico. ¿El culpable? Su gran amigo Marc Jacobs. El diseñador ha escogido a la top inglesa para protagonizar su última campaña, la de la colección Crucero 2023, eligiendo una imagen evocadora de los años 90. Sin duda, nada mejor para celebrar que se cumplen 22 años desde que Kate Moss trabajó por primera vez en una campaña de Marc Jacobs, la de su (entonces) controvertida y grunge colección Perry Ellis, en otoño del año 2000.

Con el pelo completamente liso y algo más diferente que en el desfile de Versace, pero en ese mismo rosa flúor, Kate Moss posa con algunas de las icónicas piezas del diseñador, como las botas Kiki de superplataforma y dos de sus clásicos bolsos: el J Marc, en tono rosa salmón y el tipo saco, The Bucket, al que se suman las prendas monograma, como los vaqueros o la camiseta negra. Con esta campaña, fotografiada por Harley Weir y diseñada por Danielle Emerson, la musa por excelencia de Marc Jacobs, demuestra que por ella no pasan los años y que el cabello rosa le sigue favoreciendo tanto como siempre.

Y, aunque tanto Donatella Versace como Marc Jacobs le hicieran abandonar su melena rubia, fue el fotógrafo Juergen Teller, el primero que transformó su melena y la convirtió en rosa. Fue tomada en 1998, pero la imagen de Kate Moss posando con la melena extendida sobre la almohada, a la que Teller tituló como "Young Pink Kate", sigue vigente a día de hoy en el perfil de redes sociales de la supermodelo.