Lila Moss rinde homenaje a su madre con el 'naked dress' que Kate hizo viral hace 30 años

Lila Moss es la única heredera del legado de la supermodelo Kate Moss, así que no es baladí que la joven nacida en 2002 quisiera hacerse un hueco en el mundo del modelaje, teniendo en casa a la mejor maestra de todas. Su debut sobre la pasarela tuvo lugar en el desfile Primavera/Verano 2021 de Miu Miu y, a partir de este momento, consiguió que firmas como Versace, Coperni, Fendi o Jacquemus depositasen en ella su confianza. ¡Hasta Zara cuenta con su talento! Eso sí, mucho de ello, por guapa y trabajadora que sea, se lo debe a la influencia que tiene su madre en la industria de la moda. Y es que después de tres décadas como top model, la impulsora del estilo heroin chic todavía marca tendencia entre las nuevas generaciones. El mejor ejemplo, si no nos creéis, es su propia hija.

Lila Moss copia el naked dress que llevó su madre hace 30 años

Fue precisamente hace tres décadas que Kate lució un diseño prácticamente idéntico al que Lila decidió ponerse para la gala de los Fashion Awards 2023, que se celebró este lunes en el mítico Royal Albert Hall de Londres. Los llamados 'BAFTA de la moda' son una cumbre anual de estrellas de la industria, así que seguro más de uno de los presentes reconoció la inspiración detrás de este atrevido look: un naked dress de tejido transparente con acabado metalizado que deja a la vista las bragas negras de la joven modelo.

Con su pelo recogido en un moño relajado y sin apenas maquillaje sobre su rostro, Moss nos transportó directamente a 1993, cuando su madre apenas era una veinteañera, como ella lo es ahora, y estaba comenzando su prolífica carrera sobre las pasarelas. La fotografía posterior captura la noche en la que la prensa internacional se hizo eco del estilo de la británica. Hablamos del concurso Look of the Year que se celebró en el Hotel Hilton de Londres y congregó a supermodelos y socialités enfundadas en sus trajes más originales.

Pero fue Kate la que atrapó todas las miradas con su slip dress plateado y completamente transparente, que ella llevó sin sujetador y luciendo solo unas braguitas negras debajo. Como calzado, se decantó por un par de chanclas.

Años después, supimos que Kate actuaba con total naturalidad porque no sabía que su vestido se hacía transparente en contacto con la luz. Vio las imágenes y no le quedó más remedio que enorgullecerse de haber marcado un antes y un después en la moda con su arriesgada (y accidentada) elección de vestido. ¡Tanto así que su hija ha querido rendirle homenaje!