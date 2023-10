Lila Moss sigue los pasos de su madre y trabaja (una vez más) con la moda española

Aquellas que representan el concepto de Nepo Babies, forman parte de la exclusiva lista y siguen marcando el ritmo de la industria de la moda son los rostros más buscados del momento, y esta semana hemos dado con otro hallazgo. Sumergidas en la temporada otoñal, nos encontramos con una gran e inesperada novedad con sello español que nos ha encantado. Lila Moss, aquella que apareció con tan solo 13 años en una portada de moda internacional, hoy es el rostro de una de nuestras marcas de cabecera.

Junto a potentes rostros como Charlotte Rampling y Alaato Jazyper, la británica ha posado bajo la mirada del fotógrafo Robin Galiegue creando imágenes inolvidables que pasarán a formar parte de la historia del siglo XXI, igual que ocurrió con su madre décadas atrás. Sí, es el rostro oficial de la campaña otoño-invierno 2023 que Massimo Dutti ha lanzado hace unos días dejándonos sin palabras. Pero no es un lookbook clásico como los que solemos ver en estas ocasiones, en realidad se trata de una serie de retratos bajo el nombre True mind que captan la esencia de cada modelo (son tres las participantes, y una de ella es Lila Moss) una enfundadas en las novedades de la marca que apuestan por la popular estética del lujo silencioso.

La que creció con el título de superestrella en el ADN, hoy sigue sumando éxitos a su breve pero consolidada carrera y este es un gran ejemplo más. Un precioso proyecto que inundará las paredes de las tiendas de la marca de Inditex alrededor del mundo, una acción que podría convertirte en la puerta para ir subiendo peldaños hasta alcanzar la cima. Desde que Marta Ortega tomó las riendas de la empresa gallega hace un tiempo, hemos sido testigos de una potente evolución empresarial y también de imagen, y contar con personalidades de la Generación Z tan influyentes como Lili, ¡es un acierto!

¿Con qué marcas españolas ha trabajado?

No es la primera vez que trabaja mano a mano con nuestro país. Hace un par de meses se convirtió en la imagen del templo de la moda española, también conocido como Zara, y protagonizó una colección veraniega de lo más divertida con prendas metalizadas y detalles especiales. Una acción de lo más viral con la que demostró que sigue los pasos de su progenitora, la inolvidable Kate Moss que triunfó en los noventa y que sigue haciéndolo hoy en día. La veinteañera de rubia melena que desfila en Fashion Week para casas de costura como Chloé, Fendi y Jacquemus entre otras, este 2023 ha sucumbido al ingenio y creatividad española.

Pero no solo la hemos visto posar ante las cámaras como una auténtica experta. Tal es su pasión que ha añadido a su armario personal y maleta prendas de marcas made in Spain como Gimaguas. Y aunque no ha sido una colaboración directa, en septiembre de 2022 se subió a una pasarela estrenando con un lookazo metálico de uno de nuestros mitos de la moda, Paco Rabanne. ¿Qué otra sorpresa nos regalará la promesa de la industria?