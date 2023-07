Lila Moss en Wimbledon con su nuevo novio siguiendo el código FASHION de Brooklyn y Nicola Peltz

Su sonoro apellido le ha abierto las puertas de par en par hacia el camino del éxito, pero también el gran parecido y la belleza que ha heredado de su madre, la top model de los noventa Kate Moss. Desde hace un par de años, Lila Grace se ha convertido en el rostro veinteañero más buscado de la temporada, de ahí a que protagonice nuestras líneas asiduamente. Pero en esta ocasión lo hace por otra razón. Londres vuelve a ser el rincón en el que las celebridades internacionales se reúnen para disfrutar de los campeonatos de Wimbledon, y ella no ha querido perderse la cita a la que ha acudido inesperadamente muy bien acompañada.

Para esta ocasión ha confiado en la prenda que consolidó su primogénita hace más de dos décadas, y a las puertas dele evento ha llegado muy sonriente y enfundada en un elegante slip dress minimalista en un precioso azul satinado que combina su larga melena rubia y maquillaje que aboga por la tendencia clean make up. Lo ha combinado con un jersey de punto en el mismo tono, sandalias cruzadas de tacón y bolso al hombro marrón. Un gama cromática que también ha lucido su acompañante este fin de semana deportivo, Yoni Helbitz.

¿Quién ha conquistado su corazón?

Hace tan solo un mes un medio británico confirmó que Lila esta viviendo una de sus mejores etapadas, enamorada de un estudiante de moda y marketing con el que comparte no solo su pasión por la industria, también miradas cómplices y risas. Aunque suele mantener su vida privada lejos de los focos de los paparazzi, en esta ocasión no ha dudado en contar con su presencia para disfrutar de una jornada deportiva subida en las gradas reservadas a los VIP, en la que han demostrado ante el público que tal es su conexión que incluso combinan sus looks.

Una divertida y fotogénica estrategia que popularizó tiempo atrás Victoria y David Beckham, que ha recuperado Nicola Peltz y Brooklyn y que ahora ponen en práctica esta nueva pareja británica. Como hemos mencionado, el chico que ha ocupado el corazón de la modelo está finalizando sus estudios, pero ya ha trabajado en la popular marca Self Portrait y como agente inmobiliario. Según afirman las imágenes tomadas este último tiempo y que han compartido en las redes sociales, han llevado su historia de amor en secreto durante más de un año, pero se conocen desde hace más.