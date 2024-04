Kate y Lila Moss: madre e hija deslumbran en la primera fila de la Semana de la Moda de París

Como cada principios de año, la moda vuelve a las mejores pasarelas del mundo para adelantar qué es lo que llevaremos la próxima temporada. Y, una vez más, el mes de enero ha llegado a su ecuador con las propuestas masculinas. Primero fue Milán y ahora le ha tocado el turno a París. Durante cinco días, las grandes casas de moda han mostrado sus nuevos diseños al público en la capital francesa, y entre los asistentes no sólo se encontraban hombres como Lewis Hamilton, Zayn Malik o el actor español Arón Piper, sino también Rita Ora y Kate y Lila Moss, que han tomado nota de las próximas tendencias y han formado parte de la cotizada primera fila de los desfiles.

Después de haber celebrado por todo lo alto su 50 cumpleaños con una gran fiesta llena de amigas, Kate Moss no se ha marchado de París porque ha aprovechado para disfrutar junto a su hija de la gran pasión de ambas, la moda. Aunque no llegaron juntas a la Escuela Militar, espacio donde se celebró el desfile de Dior Homme, las dos modelos se sentaron juntas y no pararon de aplaudir con entusiasmo las nuevas creaciones de Kim Jones para la icónica maison francesa. Además de volver a sorprender a todos por su gran parecido, dejaron a todos impactados con la elección sencilla de sus looks, unos estilismos que, en el caso de Kate Moss nos vuelve a adelantar el regreso de los leggings.

Así, la top de los 90 aòstó por un atuendo rockero en el que combinó sus botas mosqueteras de tacón con las famosas mallas ajustadas que tanto se llevaron en los 2000 y un top azul sin mangas con incrustaciones en la parte delantera. Eso sí, a la llegada al show, Kate Moss se decantó por hacer frente al frío con una trench de cuero al que añadió el bolso de la firma.

Por su parte, su hija Lila Grace de 21 años, prefirió un look más sencillo, también en la gama del negro, y posó en el photocall con unos pantalones de terciopelo de campana que conjuntó con una chaqueta gris midi de corte masculino. Un look muy acertado con el que prefirió dar el protagonismo a los complementos luciendo unos botines tipo cowboy y un minibolso con detalles plateados. Tanto Kate como Lila coindicieron en su beauty look, dejándose su rubia melena suelta y con ondas naturales, y un maquillaje sin muchas estridencias.

