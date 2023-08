Lottie Moss confiesa haberse sentido 'abandonada' por su hermana Kate Moss y cuenta cómo es su relación actual

Ser hermana pequeña de una top internacional de la talla de Kate Moss no debe ser tarea fácil, algo de lo que Lottie Moss, que lo vive en primera persona, ha hablado. Visiblemente emocionada, la modelo de Onlyfans, de 25 años, se ha abierto en canal para contar cómo es su relación actual con la supermodelo británica, de 49. Tal y como ha confesado, el hecho de ser comparada de forma constante con Kate, un icono mundial de la moda, le ha causado una huella imborrable en su personalidad y en el modo de vincularse con ella, con quien, de un tiempo a esta parte, no tiene "muy buena relación".

Sentimiento de abandono y distanciamiento con Kate

La joven, que ha formado parte del programa Celebs Go Dating, un espacio inglés de telerrealidad dirigido a la búsqueda del amor, se ha sincerado en el mismo para relatar algunos de los complejos y problemas familiares que le ha generado tener como hermana a una estrella como Kate Moss. Con evidente franqueza, Lottie ha charlado con una terapeuta del espacio televisivo sobre este asunto y lo complicado que es para ella que siempre la hayan comparado con la de Croydon, con quien comparte progenitor. Ese cotejo público y constante entre ambas ha desembocado en serias consecuencias para ella, que ha reconocido sentirse "bastante abandonada por mi hermana": "Hace bastantes años que no tenemos una muy buena relación", ha agregado.

La maniquí, que está a punto de alcanzar los seiscientos mil admiradores en su perfil social donde acostumbra a compartir imágenes explícitas exhibiendo sus fantásticas curvas, ha revelado que esa sensación de descuido le llevó en ocasiones a renunciar a mostrar "la verdadera Lottie" y a forjarse una barrera personal. Estas declaraciones sobre Kate no resultan sorpresivas, pues precisamente hace unas semanas Lottie contó que ellas nunca han "sido cercanas", ya sea por la significativa diferencia de edad que les separa o por sus intereses, algo que le costó asumir durante su juventud, pero que ahora comprende perfectamente.

Ya en 2017 señaló que "los británicos aman las dinastías, pero Kate es la reina y yo una princesita", unas palabras que se suman a las que pronunció en el podcast Call Her Daddy, donde manifestó de forma contundente la presión que sintió en su día por seguir los pasos de su hermana mayor y los sacrificios nada saludables que la industria le incitaba a hacer para lograrlo. "Era superinsegura y la gente de la industria me decía que tenía que perder peso. A menudo llegaba al set llorando y me insistían en que me encontraría mejor después de un trago o una droga", dijo.

Las constantes comparaciones le dejaron huella

Lottie, que desde que fuera 'descubierta' en la boda de Kate con tan solo 16 años ha tratado de reinventarse, superar sus problemas de salud mental y forjarse una carrera como modelo que le ha llevado a participar en campañas de marcas tan reputadas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger o Dolce & Gabbana, ha comentado que el hecho de no poder superar los logros de Kate le hacía preguntarse '¿dónde me deja eso?': "Durante mucho tiempo sentí que nada de lo que hiciera iba a ser tan bueno como lo que ella hizo", ha agregado haciendo alusión al hecho de vivir bajo la sombra de una estrella.

Pese a que reconoce tener gran cariño y admiración por Kate, hay muchas cuestiones en las que no están de acuerdo, razón que separó sus caminos hace algún tiempo. Además Lottie, que desde 2021 desarrolla su labor profesional en la plataforma Onlyfans donde dice sentirse arropada y empoderada, ha admitido que, tras compartir impresiones con personas cercanas, ha llegado a la conclusión de que todas las familias son complicadas.

