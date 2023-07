Zayn Malik rompe su silencio tras años alejado de los focos: del altercado con la madre de Gigi Hadid a la ilusión de ser padre

La noticia saltó en 2021 y causó un auténtico revuelo mediático. Yolanda, madre de Gigi Hadid que era entonces pareja del artista Zayn Malik, había denunciado a su yerno por agresión. La pareja se rompió y el intérprete fue condenado a 360 días de libertad condicional en los que tuvo que completar varios programas para el control de la ira y la violencia doméstica. Ha pasado cerca de un año y medio de aquel incidente y ahora el excomponente de One Direction ha hablado abiertamente sobre lo sucedido en el podcast de Alex Cooper, Call Her Daddy, donde ha promocionado su single Love Like This. Se ha referido además en este espacio a su actual relación con la modelo, madre de su hija Khai, y a su paso por la boyband que generó un auténtico fenómeno fan que dio la vuelta al mundo, One Direction, declaraciones que llegan tras años de silencio en los que el intérprete se alejó de los focos.

Ha explicado Zayn su actitud tras lo ocurrido, una situación en la que mantuvo un escrupuloso silencio sin responder durante meses a los comentarios y especulaciones. “No suelo involucrarme con lo que se dice sobre mí en redes sociales. Lo más valioso es el tiempo, e intentar explicar a los demás algo y justificarte requiere mucho tiempo, así que decidí guardármelo. Sabía cuál era la situación, lo que pasó y qué gente estaba involucrada. Es todo lo que me importaba. Si cualquier persona en su sano juicio vive la situación, creo que puede respetar que yo no haya querido centrarme en el problema ni mantener un rifirrafe con ella (Yolanda) o hablar de algo que mi hija pudiera leer en el futuro. Lo gestioné de la mejor forma y de una manera respetuosa. Eso es todo lo que puedo decir al respecto” apuntó.

A pesar de que aquella situación provocó la ruptura con su pareja y que además tuvo que ir a juicio, su actual relación con la modelo es buena. “Tenemos muy buena relación por Khai. Ella es lo más importante, así que va bien” explicó. La expareja trata de mantener la intimidad de su pequeña y no suele compartir imágenes de ella en sus perfiles, de hecho se dijo que la pelea que tuvo Zayn con su suegra fue porque esta compartió una imagen de la niña. “Ella no escogió ser una figura pública. Quiero darle la opción de estar alejada de todo esto. Apoyaré lo que ella quiera hacer en la vida”.

Zayn Malik y Gigi Hadid comenzaron su relación en 2015, poco después de que el cantante rompiera con Perrie Edwards, integrante de la girl band Little Mix. Tuvieron varias idas y venidas entre 2018 y 2020, cuando se supo que la modelo estaba embarazada de su primer hijo con el artista. La niña llamada Khai nació en septiembre de 2020 y la expareja comparte su custodia. “Está creciendo tan rápido que cuando estoy con ella no hago otra cosa. Invierto el tiempo en hacer cosas que ella quiera, como pintar, jugar con plastilina, ir al parque, al zoo… He revivido mi propia infancia a través de ella”. Con ternura, Malik confiesa que con su hija ha recuperado la ilusión. “Había llegado a un punto en mi edad adulta en que todo era gris y aburrido. Ella ha traído de vuelta el color” dijo.

Su salida de One Direction

Zayn fue el primero en abandonar la boyband One Direction, conjunto que fue un auténtico fenómeno entre los años 2010 y 2015. Fue ese año cuando Malik abandonó la banda, que acabaría disolviéndose. “Estábamos tan sobreexpuestos en la banda que por eso me tomé mi tiempo. Pasamos juntos, día tras día, cinco años de nuestra vida y acabamos hartos del resto, si te soy sincero. Estábamos unidos. Hicimos cosas juntos que nadie en el mundo entendería o podría vivir siquiera, y ahora miro atrás con mejor sensación que cuando lo dejé. Hubo experiencias geniales, viví momentos increíbles con ellos, pero sí, nuestro tiempo pasó” contó Zayn.

El cantante no se había referido a la separación del conjunto, de la que sí han hablado sus compañeros a lo largo de los años. Ahora reconoce Zayn que él quería hacer otras cosas, al margen de la banda, por eso tomó la determinación de irse. “Siendo honesto, me fui de allí de una forma completamente egoísta. Quería ser el primero en hacer mi propio disco. En lo que respecta a la música, soy muy serio y competitivo”. El cantante está preparando un nuevo disco, el cuarto de su carrera, que llega con este aperitivo en forma de single, Love Like This, que se estrena el 21 de julio.